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Судебные исполнители снова пытаются попасть в дом Юрия Чижа

13.08.2021 16:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

суда, которое вступило в законную силу. Закончится она успешно или нет – вероятно, будет известно сегодня во второй половине дня.

Судебные исполнители снова пытаются попасть в дом Юрия Чижа
Фото: Народная Воля
Это уже третья попытка органов принудительного исполнения исполнить решение 

Сегодня утром представители основателя кампании “Трайпл”снова заняли оборону около его имения.

Сам Чиж, напомним, уже несколько месяцев находится в СИЗО КГБ. Что конкретно ему инкриминируется известно лишь по неофициальным данным. Представители КГБ, Следственного комитета, КГК и ДФР молчат, будто и не было никогда вовсе такого бизнесмена, и никакого уголовного дела в отношении него.

Это уже не первая попытка судебных исполнителей войти в дом Чижа. Вот что говорил «Народной Воле» по этому поводу адвокат Михаил Макаров.

«Вступило в законную силу решение суда Центрального района города Минска о принудительном вскрытии дома Чижа в Логожеске, – объясняет адвокат. – Все это происходит в рамках взыскания долга, который причитается Николаю Чукисову. Сумма долга – около 300 тысяч белорусских рублей – это по исполнительному производству 2019 года, но все длится по сей день».

Адвокаты Юрия Чижа пытались обжаловать решение суда, но безуспешно.

В минувшую пятницу, 30 июля, судебные исполнители снова попытались попасть в дом Чижа. И даже дошли до него, открыли ворота. Однако, как рассказали «Народной Воле» очевидцы событий, «сторона должника подала жалобу на действия судебного исполнителя».

«Видимо, должника и его представителей не надлежащим образом известили, поэтому судебные исполнители отказались от продолжения действий в этот день – они перенесены на иную дату», – пояснил «Народной Воле адвокат Чукисова.

Как стало известно «Народной Воле», дочь Юрия Чижа Татьяна обратилась с заявлением в прокуратуру Минской области о незаконном вторжении в жилище и иные законные владения, принадлежащие их семье.

Татьяна Чиж просит провести проверку действий и привлечь к уголовной ответственности всех, кто, по ее мнению, незаконно вторгся на ее мой и принадлежащий ее отцу земельный участок в Логожеске.

Татьяна возмущена тем, что вторжение на участок происходило без ее присутствия и или кого-либо из членов ее семьи. Она утверждает, что о проведении исполнительных действий сотрудники ОПИ никого из собственников жилых домов и земельных участков семейства Чижа не уведомили.

Жаловалась на действия судебных исполнителей и супруга Юрия Чижа Светлана. Однако ее жалобу оставили без удовлетворения. Судебные исполнители говорят, что у них есть на руках документы суда Центрального района Минска о принудительном вскрытии и осмотре земельного участка, жилого помещения должника без его согласия.
 
Теги: Минск
 
 
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суда, которое вступило в законную силу. Закончится она успешно или нет – вероятно, будет известно сегодня во второй половине дня.
 
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