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Huawei выпустила fantasy-циферблаты для умных часов вместе с художником JoJoesArt

13.08.2021 16:15 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Huawei в коллаборации с немецким художником JoJoesArt – Йонасом Йодике – представили шесть новых дизайнов циферблатов для смарт-часов. Новые дизайны уже доступны пользователям в фирменном магазине циферблатов компании.
 
JoJoesArt — немецкий digital-художник Йонас Йодике. Йонас начал свою профессиональную карьеру в 2010 году, когда стал делиться творчеством в интернет. С тех пор его работы ценят и покупают по всему миру, они появляются на обложках книг и в известных журналах, таких, как Heartfulness или Forbes.
 
Йонас также сотрудничает с крупными компаниями Walmart, Adobe, Winsor&Newton и другими. В своих работах JoJoesArt создает фантазийные миры, главными героями которых становятся дикие животные и птицы.
 
Работа с JoJoesArt для компании Huawei – это только начало, в дальнейшем планируется сотрудничество и с другими современными художниками. Установить новые дизайны можно в приложении Huawei Здоровье - раздел «Устройства» - подраздел «Циферблаты».
 
«Магия для ваших часов уже здесь!» - так говорят представители Huawei о новых обоях для своих устройств.
 
 
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Huawei в коллаборации с немецким художником JoJoesArt – Йонасом Йодике – представили шесть новых дизайнов циферблатов для смарт-часов. Новые дизайны уже доступны...
 
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