Huawei выпустила fantasy-циферблаты для умных часов вместе с художником JoJoesArt

Huawei в коллаборации с немецким художником JoJoesArt – Йонасом Йодике – представили шесть новых дизайнов циферблатов для смарт-часов. Новые дизайны уже доступны пользователям в фирменном магазине циферблатов компании.

JoJoesArt — немецкий digital-художник Йонас Йодике. Йонас начал свою профессиональную карьеру в 2010 году, когда стал делиться творчеством в интернет. С тех пор его работы ценят и покупают по всему миру, они появляются на обложках книг и в известных журналах, таких, как Heartfulness или Forbes.

Йонас также сотрудничает с крупными компаниями Walmart, Adobe, Winsor&Newton и другими. В своих работах JoJoesArt создает фантазийные миры, главными героями которых становятся дикие животные и птицы.

Работа с JoJoesArt для компании Huawei – это только начало, в дальнейшем планируется сотрудничество и с другими современными художниками. Установить новые дизайны можно в приложении Huawei Здоровье - раздел «Устройства» - подраздел «Циферблаты».

«Магия для ваших часов уже здесь!» - так говорят представители Huawei о новых обоях для своих устройств.