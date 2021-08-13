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Боевики «Талибана» продолжают захватывать крупные города Афганистана

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Боевики «Талибана» продолжают захватывать крупные города Афганистана

Боевики движения «Талибан» стремительно приближаются к афганской столице. Вооруженное формирование захватило большую часть страны.

До Кабула остаётся всего 130 километров. Правительство стягивает войска для защиты столицы. За последнюю неделю талибы смогли захватить несколько крупных регионов, в том числе, второй по величине город – Кандагар. Заняты правительственные здания, полицейские управления и офисы региональных властей. Чиновники переходят на сторону боевиков. Законное правительство уже предложило талибам договориться о совместном управлении страной. Однако те ответили отказом и заявили, что возьмут Кабул в течение месяца.

Серия встреч по афганскому урегулированию пока не привела к прекращению огня. Страну покидают зарубежные дипломаты, бегут из Афганистана и местные жители. Это привело к обострениям на границах, в пунктах пропуска сейчас около 100 тысяч человек.

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Боевики движения «Талибан» стремительно приближаются к афганской столице. Вооруженное формирование захватило большую часть страны. До Кабула остаётся всего 130...
 
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