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Аллергия на пыльцу: все симптомы и как противостоять
Источник материала: ОНТ
Какие симптомы говорят об аллергии на пыльцу, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.
Аллергия на пыльцу может возникать с середины марта по сентябрь. Дети, как правило, переносят ее тяжелее.
Для того, чтобы предупредить неприятные симптомы, нужно заранее выявить, на какую именно пыльцу возникает аллергическая реакция.
Подробности – в видео.
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Какие симптомы говорят об аллергии на пыльцу, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация...
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