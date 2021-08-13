Аллергия на пыльцу: все симптомы и как противостоять

Источник материала: ОНТ

Какие симптомы говорят об аллергии на пыльцу, рассказал в эфире программы «Наше утро» на ОНТ председатель общественного объединения «Белорусская ассоциация врачей» Дмитрий Шевцов.

Аллергия на пыльцу может возникать с середины марта по сентябрь. Дети, как правило, переносят ее тяжелее.

«Жжение в носу – первый индикатор аллергии. Насморк, зуд в носу, заложенность носа, приступы слезотечения, резь в глазах, их покраснение, отек век – основные симптомы аллергии. В тяжелой форме к ним добавляется повышенное давление, тахикардия, одышка и нехватка воздуха», – рассказал врач.

Для того, чтобы предупредить неприятные симптомы, нужно заранее выявить, на какую именно пыльцу возникает аллергическая реакция.

Дмитрий Буза, главный внештатный аллерголог Минздрава Беларуси: «Один из методов лечения аллергии – это аллерговакцинация. Мы берем тот аллерген, на который у пациента есть аллергия, и вводим в низких дозах, чтобы организм к нему привыкал и в период цветения не давал таких сильных аллергических реакций».

Подробности – в видео.





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