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Почти 3 млн человек эвакуируют в Японии из-за наводнений
Источник материала: ОНТ
Из-за сильных и продолжительных дождей объявлена эвакуация почти трёх миллионов жителей Японии.
Большая вода накрыла префектуры Хиросима и Кумамото. Затоплены дороги, дома. Жертв стихии как минимум четыре, много пострадавших. Объявлен максимальный уровень опасности. Синоптики предупреждают: дождевой фронт может продержаться над страной ещё около недели.
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Из-за сильных и продолжительных дождей объявлена эвакуация почти трёх миллионов жителей Японии. Большая вода накрыла префектуры Хиросима и Кумамото. Затоплены...
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