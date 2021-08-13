Почти 3 млн человек эвакуируют в Японии из-за наводнений

Источник материала: ОНТ

Из-за сильных и продолжительных дождей объявлена эвакуация почти трёх миллионов жителей Японии.





Большая вода накрыла префектуры Хиросима и Кумамото. Затоплены дороги, дома. Жертв стихии как минимум четыре, много пострадавших. Объявлен максимальный уровень опасности. Синоптики предупреждают: дождевой фронт может продержаться над страной ещё около недели.

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