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Стали известны участники ¼ финала футбольного Кубка Беларуси

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Стали известны участники ¼ финала футбольного Кубка Беларуси

Сегодня стали известны пары соперников по четвертьфиналу футбольного Кубка Беларуси.

И уже на этой стадии турнира нас ждет два захватывающих противостояния. БАТЭ сыграет против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Первый матч весной следующего года пройдет в Борисове. Обидчик солигорского «Шахтёра» «Гомель» встретится с минским «Динамо». Единственный клуб на этой стадии турнира, представляющий первую лигу, могилевский «Днепр» сыграет с «Неманом». Еще в одной паре сойдутся два клуба из областных центров – «Витебск» и «Динамо-Брест».

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Теги: Брест, Витебск
 
 
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Сегодня стали известны пары соперников по четвертьфиналу футбольного Кубка Беларуси. И уже на этой стадии турнира нас ждет два захватывающих противостояния. БАТЭ...
 
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