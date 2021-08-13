Стали известны участники ¼ финала футбольного Кубка Беларуси

Источник материала: ОНТ

Сегодня стали известны пары соперников по четвертьфиналу футбольного Кубка Беларуси.

И уже на этой стадии турнира нас ждет два захватывающих противостояния. БАТЭ сыграет против жодинского «Торпедо-БелАЗ». Первый матч весной следующего года пройдет в Борисове. Обидчик солигорского «Шахтёра» «Гомель» встретится с минским «Динамо». Единственный клуб на этой стадии турнира, представляющий первую лигу, могилевский «Днепр» сыграет с «Неманом». Еще в одной паре сойдутся два клуба из областных центров – «Витебск» и «Динамо-Брест».

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