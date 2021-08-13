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Интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо и их соцсети признаны экстремистскими. За репост – административное наказание
Источник материала: ОНТ
Медиаресурс «ТUТ.ВY» и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими,
Данное решение суда вынес вынес суд Центрального района Минска по заявлению Министерства внутренних дел 13 августа.
В списке запрещенных ресурсов – интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо, а также все их соцсети и приложения на смартфонах.
За публикацию и репост информации из данных источников грозит административная ответственность вплоть до ареста.
Фото: БЕЛТА
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Интернет-ресурсы tut.bу, zеrkаlо.iо и их соцсети признаны экстремистскими. За репост – административное наказание
Медиаресурс «ТUТ.ВY» и его аналоги в социальных сетях и мессенджерах признаны экстремистскими, сообщает МВД. Данное решение суда вынес вынес суд Центрального...
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