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Слезы Лео Месси оценили в миллион долларов
Источник материала: ОНТ
Бумажный платок, использованный Лионелем Месси на прощальной пресс-конференции с футбольным клубом «Барселона», продают за $1 млн. Объявление
На прощальной пресс-конференции выступающий перед журналистами и командой Месси не сдержал эмоции. В объявлении по продаже салфетки, которой Лионель вытирал слезы, говорится о «генетическом материале, подходящем для будущего клонирования».
Ранее
Фото: скриншот видео прощальной пресс-конференции Месси в «Барселоне»
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Бумажный платок, использованный Лионелем Месси на прощальной пресс-конференции с футбольным клубом «Барселона», продают за $1 млн. Объявление появилось на ресурсе...
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