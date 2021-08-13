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Слезы Лео Месси оценили в миллион долларов

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Слезы Лео Месси оценили в миллион долларов

Бумажный платок, использованный Лионелем Месси на прощальной пресс-конференции с футбольным клубом «Барселона», продают за $1 млн. Объявление появилось на ресурсе Mercado Libre.

На прощальной пресс-конференции выступающий перед журналистами и командой Месси не сдержал эмоции. В объявлении по продаже салфетки, которой Лионель вытирал слезы, говорится о «генетическом материале, подходящем для будущего клонирования».

Ранее сообщалось, что легендарный аргентинский футболист покинул «Барселону» и на правах свободного агента перешел в «ПСЖ».

Фото: скриншот видео прощальной пресс-конференции Месси в «Барселоне»

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Бумажный платок, использованный Лионелем Месси на прощальной пресс-конференции с футбольным клубом «Барселона», продают за $1 млн. Объявление появилось на ресурсе...
 
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