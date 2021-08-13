«Хозяин, я принес тебе...»: подборка самых забавных вещей, которые приносят питомцы

Источник материала: ОНТ

Питомцы любят удивлять своих хозяев выходками. Некоторые, например, любят приносить необычные подарки. Собрали подборку самых веселых из них.

1. Новый год и Рождество уже давно прошли, а этот кот все продолжает приносить своей хозяйке конфеты.



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2. Так этот милый пес говорит своей хозяйке «спасибо».



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3. А этот питомец таскает своему хозяину соседскую обувь. Видно, боится, что он начнет ходить босиком.



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4. Вот такую милую черепашку принес пес, когда хозяин бросил ему мячик.



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5. Пушистик решил поздравить свою хозяйку с днем рождения. Не важно, что с месяцем немного не угадал, зато приятно.



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6. А этот барбос захотел себе красные губы и решил спросить мнение у хозяина, идет ли.



Steve4444

7. Питомцы приносят не только вещи, но и других животных. Вот этого котенка, кстати, семья забрала к себе.



ChipAyten

8. Постоянно теряете свои носки? Тогда вам точно нужен этот кот. Найдет вторую пару даже в самом дальнем углу.



amphachu

9. Давай поиграем в магазин?



Connraad

10. А этот пёся просто взял и привел себе друга.



Unsolicitedbuttstuff





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