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«Хозяин, я принес тебе...»: подборка самых забавных вещей, которые приносят питомцы

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Хозяин, я принес тебе...»: подборка самых забавных вещей, которые приносят питомцы

Питомцы любят удивлять своих хозяев выходками. Некоторые, например, любят приносить необычные подарки. Собрали подборку самых веселых из них.

1. Новый год и Рождество уже давно прошли, а этот кот все продолжает приносить своей хозяйке конфеты.


carlyylalaa 

2. Так этот милый пес говорит своей хозяйке «спасибо».


virtuallyartistic 

3. А этот питомец таскает своему хозяину соседскую обувь. Видно, боится, что он начнет ходить босиком.


kate9871 

4. Вот такую милую черепашку принес пес, когда хозяин бросил ему мячик.


kdottcdott 

5. Пушистик решил поздравить свою хозяйку с днем рождения. Не важно, что с месяцем немного не угадал, зато приятно.


ihaveastupidcat 

6. А этот барбос захотел себе красные губы и решил спросить мнение у хозяина, идет ли.


 Steve4444 

7. Питомцы приносят не только вещи, но и других животных. Вот этого котенка, кстати, семья забрала к себе.


ChipAyten  
8. Постоянно теряете свои носки? Тогда вам точно нужен этот кот. Найдет вторую пару даже в самом дальнем углу.


amphachu  

9. Давай поиграем в магазин? 


 Connraad 

10. А этот пёся просто взял и привел себе друга. 


Unsolicitedbuttstuff 


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Питомцы любят удивлять своих хозяев выходками. Некоторые, например, любят приносить необычные подарки. Собрали подборку самых веселых из них. 1. Новый год и...
 
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