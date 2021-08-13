Азаренко и Соболенко встретятся в четвертьфинале теннисного турнира в Монреале

Источник материала: ОНТ

В четвертьфинале теннисного турнира в Монреале нас ждет белорусское противостояние между Ариной Соболенко и Викторией Азаренко.

Соболенко в поединке 1/8 финала встречалась с канадкой Ребеккой Марино. Разница в классе была очевидной. Белоруска ровно за час разобралась с соперницей. Первый сет остался за белоруской со счётом 6:1, а во второй партии она была сильнее – 6:3. Следующей соперницей первой ракетки Беларуси будет Виктория Азаренко, которая победила гречанку Марию Саккари.

Здесь все решилось в трех сетах. Первую партию взяла Азаренко (6:4), затем белоруска уступила (3:6). Третий сет складывался не в пользу Виктории. Она уступала в два гейма. Но смогла перехватить инициативу и выиграть матч на тай-брейке. Белорусский четвертьфинал пройдет в Монреале сегодня вечером.

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