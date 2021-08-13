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Польские военные выдворили мигрантов на белорусскую территорию. Видеозапись показал Госпогранкомитет
Источник материала: ОНТ
В Польше пограничная охрана начала нарушать международные обязательства.
На этих кадрах участок белорусско-польской границы. Съёмка ведётся с нашей стороны. На участке пограничной заставы Беляны к разделительной полосе привезли беженцев. Людей выгрузили и вынуждают переходить белорусскую границу. Отмечается, что польские пограничники не пользуются грузовиками такого типа. Транспорт принадлежит вооружённым силам страны.
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Польские военные выдворили мигрантов на белорусскую территорию. Видеозапись показал Госпогранкомитет
В Польше пограничная охрана начала нарушать международные обязательства. На этих кадрах участок белорусско-польской границы. Съёмка ведётся с нашей стороны. На...
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