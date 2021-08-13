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Польские военные выдворили мигрантов на белорусскую территорию. Видеозапись показал Госпогранкомитет

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Польские военные выдворили мигрантов на белорусскую территорию. Видеозапись показал Госпогранкомитет

В Польше пограничная охрана начала нарушать международные обязательства. 


На этих кадрах участок белорусско-польской границы. Съёмка ведётся с нашей стороны. На участке пограничной заставы Беляны к разделительной полосе привезли беженцев. Людей выгрузили и вынуждают переходить белорусскую границу. Отмечается, что польские пограничники не пользуются грузовиками такого типа. Транспорт принадлежит вооружённым силам страны.   

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В Польше пограничная охрана начала нарушать международные обязательства.  На этих кадрах участок белорусско-польской границы. Съёмка ведётся с нашей стороны. На...
 
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