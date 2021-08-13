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Китайский рынок загорелся в центре Белграда
Источник материала: ОНТ
Едкий дым и мгла окутали столицу Сербии. В Белграде уже не один час пытаются пошутить крупнейший в стране китайский рынок.
Пока пламя на крыше, торговцы пытаются спасти товар и припаркованные машины. О причинах возгорания не сообщается.
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Едкий дым и мгла окутали столицу Сербии. В Белграде уже не один час пытаются пошутить крупнейший в стране китайский рынок. Пока пламя на крыше, торговцы пытаются...
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