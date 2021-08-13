Китайский рынок загорелся в центре Белграда

Источник материала: ОНТ

Едкий дым и мгла окутали столицу Сербии. В Белграде уже не один час пытаются пошутить крупнейший в стране китайский рынок.





Пока пламя на крыше, торговцы пытаются спасти товар и припаркованные машины. О причинах возгорания не сообщается.

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