С огуречными мохито и дискотекой: в Шклове отметят ежегодный праздник – День огурца

Источник материала: ОНТ

21 августа в Шклове в 15-й раз отпразднуют праздник сбора летнего урожая – День огурца, пишет БЕЛТА.

Праздник пройдет на территории городской гимназии. Организаторы обещают много всего интересного: огуречные кокошники и бутоньерки, огуречный мохито, будут даже огуречные блины и печенье.

Также на фестивале пройдут конкурсы на самые креативные огуречные подворье, блюдо и костюм.

А завершится праздник огуречной дискотекой. Чтобы пройти бесплатно, нужно иметь огуречный костюм.

Фото: БЕЛТА

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