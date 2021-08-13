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С огуречными мохито и дискотекой: в Шклове отметят ежегодный праздник – День огурца
Источник материала: ОНТ
21 августа в Шклове в 15-й раз отпразднуют праздник сбора летнего урожая – День огурца,
Праздник пройдет на территории городской гимназии. Организаторы обещают много всего интересного: огуречные кокошники и бутоньерки, огуречный мохито, будут даже огуречные блины и печенье.
Также на фестивале пройдут конкурсы на самые креативные огуречные подворье, блюдо и костюм.
А завершится праздник огуречной дискотекой. Чтобы пройти бесплатно, нужно иметь огуречный костюм.
Фото: БЕЛТА
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21 августа в Шклове в 15-й раз отпразднуют праздник сбора летнего урожая – День огурца, пишет БЕЛТА. Праздник пройдет на территории городской гимназии. Организаторы...
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