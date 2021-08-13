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Необычное противостояние животных вылилось в супербитву!
Источник материала: ОНТ
Конечно, все слышали про естественный отбор. Но знаете ли вы, как он выглядит в мире животных?
Крокодилы против бегемотов
В таком бою тяжело даже понять, кто побеждает, а кто проигрывает. Он длился не так долго и в итоге сошел на нет. Бегемоты остались в большинстве.
Драка двух кенгуру
Кенгуру являются отличными бойцами. И эта схватка была действительно ожесточенной. Победил сильнейший.
Леопард против дикобраза
Конечно, все знают, что леопарды являются отличными охотниками. Но в этом случае дикому зверю просто не хватило сообразительности понять, что к дикобразу лезть не стоит. Итог: дикобраз преспокойно направился в интересующем его направлении, а леопард получил рану от иголок.
Львица против гиен
Этот кадр напоминает сюжет фильма «Король Лев». Однако здесь все-таки происходит действие другого характера. Гиены хотят отобрать у львицы добычу, но она не отступает. В итоге хищные животные отказались от своего желания забрать чужое.
Битва львицы и стаи крокодилов
Данный бой является не типичным для этих животных, но на кону стоит слишком ценный приз – туша бегемота. Битва была ожесточенной, но победитель, к сожалению, не известен.
Фото обложки: nypost.com
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Конечно, все слышали про естественный отбор. Но знаете ли вы, как он выглядит в мире животных? Крокодилы против бегемотов Фото: placepic.ru В таком бою тяжело даже понять,...
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