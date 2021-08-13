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Необычное противостояние животных вылилось в супербитву!

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Необычное противостояние животных вылилось в супербитву!

Конечно, все слышали про естественный отбор. Но знаете ли вы, как он выглядит в мире животных?

Крокодилы против бегемотов


Фото: placepic.ru

В таком бою тяжело даже понять, кто побеждает, а кто проигрывает. Он длился не так долго и в итоге сошел на нет. Бегемоты остались в большинстве. 

Драка двух кенгуру


Фото: animalreader.ru

Кенгуру являются отличными бойцами. И эта схватка была действительно ожесточенной. Победил сильнейший. 

Леопард против дикобраза


Фото: timeallnews.ru

Конечно, все знают, что леопарды являются отличными охотниками. Но в этом случае дикому зверю просто не хватило сообразительности понять, что к дикобразу лезть не стоит. Итог: дикобраз преспокойно направился в интересующем его направлении, а леопард получил рану от иголок. 

Львица против гиен


Фото: reddit.com

Этот кадр напоминает сюжет фильма «Король Лев». Однако здесь все-таки происходит действие другого характера. Гиены хотят отобрать у львицы добычу, но она не отступает. В итоге хищные животные отказались от своего желания забрать чужое. 

Битва львицы и стаи крокодилов


Фото: 1tvnet.ru

Данный бой является не типичным для этих животных, но на кону стоит слишком ценный приз – туша бегемота. Битва была ожесточенной, но победитель, к сожалению, не известен. 

Фото обложки: nypost.com

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Конечно, все слышали про естественный отбор. Но знаете ли вы, как он выглядит в мире животных? Крокодилы против бегемотов Фото: placepic.ru В таком бою тяжело даже понять,...
 
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