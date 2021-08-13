Необычное противостояние животных вылилось в супербитву!

Источник материала: ОНТ

Конечно, все слышали про естественный отбор. Но знаете ли вы, как он выглядит в мире животных?

Крокодилы против бегемотов



Фото: placepic.ru

В таком бою тяжело даже понять, кто побеждает, а кто проигрывает. Он длился не так долго и в итоге сошел на нет. Бегемоты остались в большинстве.

Драка двух кенгуру



Фото: animalreader.ru

Кенгуру являются отличными бойцами. И эта схватка была действительно ожесточенной. Победил сильнейший.

Леопард против дикобраза



Фото: timeallnews.ru

Конечно, все знают, что леопарды являются отличными охотниками. Но в этом случае дикому зверю просто не хватило сообразительности понять, что к дикобразу лезть не стоит. Итог: дикобраз преспокойно направился в интересующем его направлении, а леопард получил рану от иголок.

Львица против гиен



Фото: reddit.com

Этот кадр напоминает сюжет фильма «Король Лев». Однако здесь все-таки происходит действие другого характера. Гиены хотят отобрать у львицы добычу, но она не отступает. В итоге хищные животные отказались от своего желания забрать чужое.

Битва львицы и стаи крокодилов



Фото: 1tvnet.ru

Данный бой является не типичным для этих животных, но на кону стоит слишком ценный приз – туша бегемота. Битва была ожесточенной, но победитель, к сожалению, не известен.

Фото обложки: nypost.com

Подписывайтесь на нас в Telegram