Евгений Грогоренко присоединился к составу ХК «Гомель»

Источник материала: ОНТ

Участник «финала четырех» Кубка Салея по хоккею «Гомель» перед решающей стадией турнира серьезно укрепил состав.

Выступать за «рысей» теперь будет обладатель Кубка Гагарина 29-летний Евгений Григоренко, который выигрывал главный трофей КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в 2014 году. Также хоккеист выступал за «Нефтехимик», «Ак Барс», «Адмирал» и «Северсталь».

На счету Григоренко – 207 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 60 очков. Прошлый сезон нападающий провел в ВХЛ. В 26 матчах за «Ладу» он набрал 19 результативных баллов.

Подписывайтесь на нас в Telegram