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Евгений Грогоренко присоединился к составу ХК «Гомель»

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Евгений Грогоренко присоединился к составу ХК «Гомель»

Участник «финала четырех» Кубка Салея по хоккею «Гомель» перед решающей стадией турнира серьезно укрепил состав.

Выступать за «рысей» теперь будет обладатель Кубка Гагарина 29-летний Евгений Григоренко, который выигрывал главный трофей КХЛ с магнитогорским «Металлургом» в 2014 году. Также хоккеист выступал за «Нефтехимик», «Ак Барс», «Адмирал» и «Северсталь».

На счету Григоренко – 207 матчей в Континентальной хоккейной лиге, в которых он набрал 60 очков. Прошлый сезон нападающий провел в ВХЛ. В 26 матчах за «Ладу» он набрал 19 результативных баллов.

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Теги: Гомель
 
 
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Участник «финала четырех» Кубка Салея по хоккею «Гомель» перед решающей стадией турнира серьезно укрепил состав. Выступать за «рысей» теперь будет обладатель...
 
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