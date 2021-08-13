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Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух человек

13.08.2021 16:17 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Число жертв взрыва в автобусе в Воронеже увеличилось до двух человек

В Воронеже увеличилось число жертв мощного взрыва в автобусе. Момент попал на видео.  


В департаменте здравоохранения подтвердили гибель второго пассажира. Врачи продолжают бороться за жизни ещё двоих – они в крайне тяжелом состоянии. Всего за медицинской помощью обратились более 20 пострадавших. Взрыв произошел поздно вечером, когда люди на остановке заходили в автобус. Первую помощь им оказали прохожие. 

Пока ничто не указывает на то, что это мог быть теракт. Предварительная причина – неисправность техники. По версии следователей, в пассажирском транспорте могли самовольно заменить бензиновый двигатель на газовый. Однако в автопарке эту информацию не подтверждают. Начата проверка всего городского пассажирского транспорта. Местных жителей просят сообщать о любых подозрительных случаях.  

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В Воронеже увеличилось число жертв мощного взрыва в автобусе. Момент попал на видео.   В департаменте здравоохранения подтвердили гибель второго пассажира. Врачи...
 
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