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Что год прошедший нам готовит? Глеб Лавров, тезисно, о грядущих переменах, связанных с феноменом «Беларусь-2020»
Источник материала: ОНТ
Ну и сразу (для хайповости), если совсем тезисно, то людей, страну и наш мир, в целом весьма скоро, ожидают весьма ощутимые перемены. Инфа – сотка… Короче, будет не жизнь, а песня.
А из песни слов не выкинешь. И слова там такие: «Ну, а если вдруг захочешь, чтобы слушал вас народ. Или пой про день рожденья, или пой про новый год». (с)
И, коль скоро, день рождения у меня, дор.читатель и дор.читателька, весной, значит, сегодня давайте про год, который новый. Который в этом году у нас не по графику поимел место у всех, а ровно в начале второй августовской недели – самое тихое в иной год время. И ведь как иначе нынешнюю медиа-ситуацию назвать, когда каждый синхронист хоть по разочку, да высказался об итогах уходящего года, а? Не иначе же – новый год, как он есть! Угу!
Вот и я уже разок свои «пару слов» произнес ситуативно. И в
Ну и продолжу, как начал, значит, лично о себе.
Главное, что со мной случилось в прошлом году, с августа месяца начиная, – я безальтернативно убедился в том, что уходит эпоха живого человеческого общения. В прошлом остается понимание межличностной коммуникации, как фактора определяющего саму сущность сообщества человеческого. И дело здесь, конечно, в том, что все богатство новых средств коммуникации таки доказало отсутствие необходимости в коммуницировании, как таковом. Прошлый год стал годом, когда людям оказалось не надо общаться вживую, чтобы стать «чужим среди своих».
Да. Отныне, разделенные медийными интерфейсами, мы все и каждый из нас могут быть тем «человеком, который был бы как Остров, сам по себе» (с). И в то же самое время – в толпе. Достаточно написать пост, твитт, сообщение – и ты в инфо-потоке сразу. И уже в нем захлебываешься. И расхлебываешь.
И это – ужасно.
Потому что отныне можно не подбирать слов. Вполне хватит эмоции, лайка, картинки – в сущности бирки, чтобы закопали/окопаться в том или ином лагере. Где мысли и смыслы не интересуют. Где ты с нами или против нас. При том, что на деле, никому уже даже не важно, кто же эти самые «мы».
Взять хоть самую недавнюю ситуацию с госпожой Тимановской. Не касаясь ее лично, а с другой стороны, пытаясь забыть, что и сам болельщик и тоже эмоционален, нужно признать: абсолютно все участники скандала не нашли нужных слов. И во время произошедшего, и после. И все в итоге оказались со своими бирками. И все проиграли. И я в числе. Потому что не нашел нужных слов для своего человека из другого лагеря по этой теме.
И таких ситуаций в дивном новом мире сетевых коммуникаций будет только больше. Потому что, благодаря мессенджерам, не глядя в глаза один одному при коммуницировании, мы все раз за разом – уже те, кто «говорит за глаза». И считывает информацию не с глаз, а с монитора. И чужие эмоции оттуда же.
И да. Всей страной готовимся к тому, что чужие эмоции, благодаря новым медийным каналам, будут руководить нашими политическими решениями. По крайней мере, сильно на них влиять. И на жизнь нашу будут. Потому что в эпоху нового (медийного) неоколониализма влияние иностранных медиа и стоящих за ними сил отныне точно будет необходимо учитывать при любом внутриполитическом решении. Ведь часть аудитории внутри страны будет действовать под этим влиянием априорно.
Впрочем, другие страны будут в такой же ситуации. А значит, будут делать все, чтобы отгородиться от внешнего информационного влияния. И значит, эпоха вольницы в сети завершится глобальным «огораживанием». И дело не только в перспективе тотальной эпохи парада «суверенных интернетов», чего так боятся сторонники свободы слова. Боятся на словах. А на деле первыми создают системы сбора данных и не-авторитарного обрабатывающего ИИ (для разных целей, включая военные, но это – тсс, секретик).
Ну а попытка помешать сделать персональные данные национальным гос. ресурсом приведет к исчезновению понятия «персональный» в принципе! Потому что их начнут собирать не только госорганы. Да, когда лично ваш наниматель знает всю(!) кредитную и медицинскую историю, это – ну такое. Но, пожалуй, полбеды. Однако когда он же будет требовать открытия иных, самых-самых интимных ваших подробностей, во избежание потенциальных конфликтов в эру политкорректности – тут любой и либерал взвоет. И ведь потом, что характерно, эти сведения появятся в доступе у любого. Причем, в мгновенном и постоянном доступе, прошу заметить. Понятие «моральности», «этики», да и «эстетики», какими мы знали их раньше, – не, не слышали! Так что или все под секретом (Виктория?), или белье общее. Альтернативка, да?
Впрочем, вне зависимости от этой развилки, нас ждет новая волна сегрегации по разным признакам. Каким? Какую повестку предложат медиа, так и будут делить общество. На ближних горизонтах:
Почему? Потому что эти темы медиа-хайповы (и выгодны при политическом влиянии).
А где здесь Беларусь? Так на нас первых в 2020-м испытали все возможности новых медийных средств во внешнем формировании повестки. И сработало.
И главное, будет срабатывать и впредь. Везде.
И главное, будет срабатывать все быстрее и быстрее. Повсеместно.
Потому что сегрегация будет происходить не в рамках производственных поколений, с их всеобъемлющим влиянием на жизнь человека, а в рамках поколений медийных систем влияния. Вот вышел следующий глобально популярный мессенджер – и поколение, которое привыкает им пользоваться, автоматически отсекает все предыдущие. И списывает их, даже тех, кто лишь на десяток, на пяток лет старше – в утиль. Со всем корпусом их идей: с их вкусами, нравами, логикой и лексикой.
Так что конфликт отцов и детей – это понятно. А вот конфликт «олдов» и внуков – это смертельно. Для человеческой общности. И первый шаг в это будущее был сделан в прошлом году, когда выяснилось: «что уходит эпоха живого человеческого общения. В прошлом остается понимание межличностной коммуникации, как фактора определяющего саму сущность сообщества человеческого…» (Да, это автоцитата).
И что ж мы со всем этим можем сделать?
А вот тут поспекулирую. Но сначала цитата из «Заповедника гоблинов» Клиффорда Дональда Саймака, пассаж о глобальном мире и, кхм, островке стабильности, традиционализма, консерватизма и прочего олдовства:
«Мистер О’Тул в бешенстве запрыгал на месте.
– А жучки?! – неистовствовал он. – А что будет с жучками? Вы не допустите их в эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены! А чтобы октябрьский эль удался на славу, в него должны падать жучки и всякая другая пакость, не то душистости в нём той не будет!
– Мы набросаем в него жучков, – пообещал Оп. – Наберем целое ведро и высыпем в чан.
О’Тул захлебывался от ярости. Его лицо побагровело.
– Невежество! – визжал он. – Жуков вёдрами в него не сыплют. Жуки сами падают в него с дивной избирательностью…»
Итак, спекуляция. В мире, который из-за новых средств общения (они же новые медиа) становится все более раздробленным и расчеловеченным, в мире информационно открытом для внешнего вмешательства, хорошо бы создать «заповедник гоблинов». Со своими устоями варения «октябрьского эля» и всего прочего. И нам варить, и продавать его. И популяризировать его. Чтоб оставить территорию заповедника за нами стало глобально выгодно. Например, сделав белорусским национальным ресурсом тишину и покой. Чтобы за этим к нам приезжали. И уезжали довольные. Ведь даже новому миру в духе быстрых коммуникаций время от времени нужно будет где-то переводить дух. От скорости перемен. Направление которых можно понять из изучения феномена «Беларусь-2020».
Ну, или не понять, и тогда внешний фактор определит наш выбор за нас. И за вас. За всех. Как это чуть было не произошло год тому.
Ну, вот, это если тезисно. И да, после того, как на нас попробовали медийное новое давление в году прошлом, теперь уже будут пользовать классические схемы, вроде дипломатического и санкционного давления. А, не исключено, что и силового. Но это уже в настоящем. Хотя это, в целом, плавали – знаем.
Изучаемся и пашем!
1) При подготовке материала использованы материалы «Википедии».
2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.
Фото: pixabay.com
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Что год прошедший нам готовит? Глеб Лавров, тезисно, о грядущих переменах, связанных с феноменом «Беларусь-2020»
Ну и сразу (для хайповости), если совсем тезисно, то людей, страну и наш мир, в целом весьма скоро, ожидают весьма ощутимые перемены. Инфа – сотка… Короче, будет не...
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