Что год прошедший нам готовит? Глеб Лавров, тезисно, о грядущих переменах, связанных с феноменом «Беларусь-2020»

Источник материала: ОНТ

Ну и сразу (для хайповости), если совсем тезисно, то людей, страну и наш мир, в целом весьма скоро, ожидают весьма ощутимые перемены. Инфа – сотка… Короче, будет не жизнь, а песня.

А из песни слов не выкинешь. И слова там такие: «Ну, а если вдруг захочешь, чтобы слушал вас народ. Или пой про день рожденья, или пой про новый год». (с)

И, коль скоро, день рождения у меня, дор.читатель и дор.читателька, весной, значит, сегодня давайте про год, который новый. Который в этом году у нас не по графику поимел место у всех, а ровно в начале второй августовской недели – самое тихое в иной год время. И ведь как иначе нынешнюю медиа-ситуацию назвать, когда каждый синхронист хоть по разочку, да высказался об итогах уходящего года, а? Не иначе же – новый год, как он есть! Угу!

Вот и я уже разок свои «пару слов» произнес ситуативно. И в первом тексте диптиха про Беларусь-2020 пообещал что-то вроде «будет дополнено». Так и дополняю сейчас на ваших изумленных глазах. Три года ждать не пришлось, только три дня. С небольшим.

Ну и продолжу, как начал, значит, лично о себе.

Главное, что со мной случилось в прошлом году, с августа месяца начиная, – я безальтернативно убедился в том, что уходит эпоха живого человеческого общения. В прошлом остается понимание межличностной коммуникации, как фактора определяющего саму сущность сообщества человеческого. И дело здесь, конечно, в том, что все богатство новых средств коммуникации таки доказало отсутствие необходимости в коммуницировании, как таковом. Прошлый год стал годом, когда людям оказалось не надо общаться вживую, чтобы стать «чужим среди своих».

Да. Отныне, разделенные медийными интерфейсами, мы все и каждый из нас могут быть тем «человеком, который был бы как Остров, сам по себе» (с). И в то же самое время – в толпе. Достаточно написать пост, твитт, сообщение – и ты в инфо-потоке сразу. И уже в нем захлебываешься. И расхлебываешь.

И это – ужасно.





Потому что отныне можно не подбирать слов . Вполне хватит эмоции, лайка, картинки – в сущности бирки, чтобы закопали/окопаться в том или ином лагере. Где мысли и смыслы не интересуют. Где ты с нами или против нас. При том, что на деле, никому уже даже не важно, кто же эти самые «мы».

Взять хоть самую недавнюю ситуацию с госпожой Тимановской. Не касаясь ее лично, а с другой стороны, пытаясь забыть, что и сам болельщик и тоже эмоционален, нужно признать: абсолютно все участники скандала не нашли нужных слов. И во время произошедшего, и после. И все в итоге оказались со своими бирками. И все проиграли. И я в числе. Потому что не нашел нужных слов для своего человека из другого лагеря по этой теме.

И таких ситуаций в дивном новом мире сетевых коммуникаций будет только больше. Потому что, благодаря мессенджерам, не глядя в глаза один одному при коммуницировании, мы все раз за разом – уже те, кто «говорит за глаза». И считывает информацию не с глаз, а с монитора. И чужие эмоции оттуда же.

И да. Всей страной готовимся к тому, что чужие эмоции, благодаря новым медийным каналам, будут руководить нашими политическими решениями . По крайней мере, сильно на них влиять. И на жизнь нашу будут. Потому что в эпоху нового (медийного) неоколониализма влияние иностранных медиа и стоящих за ними сил отныне точно будет необходимо учитывать при любом внутриполитическом решении. Ведь часть аудитории внутри страны будет действовать под этим влиянием априорно.

Впрочем, другие страны будут в такой же ситуации. А значит, будут делать все, чтобы отгородиться от внешнего информационного влияния. И значит, эпоха вольницы в сети завершится глобальным «огораживанием» . И дело не только в перспективе тотальной эпохи парада «суверенных интернетов», чего так боятся сторонники свободы слова. Боятся на словах. А на деле первыми создают системы сбора данных и не-авторитарного обрабатывающего ИИ (для разных целей, включая военные, но это – тсс, секретик).





Ну а попытка помешать сделать персональные данные национальным гос. ресурсом приведет к исчезновению понятия «персональный» в принципе! Потому что их начнут собирать не только госорганы. Да, когда лично ваш наниматель знает всю(!) кредитную и медицинскую историю, это – ну такое. Но, пожалуй, полбеды. Однако когда он же будет требовать открытия иных, самых-самых интимных ваших подробностей, во избежание потенциальных конфликтов в эру политкорректности – тут любой и либерал взвоет. И ведь потом, что характерно, эти сведения появятся в доступе у любого. Причем, в мгновенном и постоянном доступе, прошу заметить. Понятие «моральности», «этики», да и «эстетики», какими мы знали их раньше, – не, не слышали! Так что или все под секретом (Виктория?), или белье общее. Альтернативка, да?

Впрочем, вне зависимости от этой развилки, нас ждет новая волна сегрегации по разным признакам . Каким? Какую повестку предложат медиа, так и будут делить общество. На ближних горизонтах:

усиление влияния женщин в полит.процессе (тема слишком популярная в поп-культуре уже) и расширение пространства борьбы, связанное с этим;

как следствие, быстрое формирование нейтрально-позитивного отношения к бисексуальным отношениям и размыванию понятия гендер;

а вот эйджизм, с его ненавистью к старикам, будет нарастать;

а вот эко-радикализм, с его ненавистью к старикам, будет нарастать;

а пост-гуманизм будет переходить из разряда фантастического допущения, в разряд альтернативы. Вдумайтесь, люди, альтернативы!

Почему? Потому что эти темы медиа-хайповы (и выгодны при политическом влиянии).

А где здесь Беларусь? Так на нас первых в 2020-м испытали все возможности новых медийных средств во внешнем формировании повестки. И сработало.

И главное, будет срабатывать и впредь. Везде.

И главное, будет срабатывать все быстрее и быстрее. Повсеместно.





Потому что сегрегация будет происходить не в рамках производственных поколений, с их всеобъемлющим влиянием на жизнь человека, а в рамках поколений медийных систем влияния . Вот вышел следующий глобально популярный мессенджер – и поколение, которое привыкает им пользоваться, автоматически отсекает все предыдущие. И списывает их, даже тех, кто лишь на десяток, на пяток лет старше – в утиль. Со всем корпусом их идей: с их вкусами, нравами, логикой и лексикой.

Так что конфликт отцов и детей – это понятно. А вот конфликт «олдов» и внуков – это смертельно. Для человеческой общности. И первый шаг в это будущее был сделан в прошлом году, когда выяснилось: «что уходит эпоха живого человеческого общения. В прошлом остается понимание межличностной коммуникации, как фактора определяющего саму сущность сообщества человеческого…» (Да, это автоцитата).

И что ж мы со всем этим можем сделать?

А вот тут поспекулирую. Но сначала цитата из «Заповедника гоблинов» Клиффорда Дональда Саймака, пассаж о глобальном мире и, кхм, островке стабильности, традиционализма, консерватизма и прочего олдовства:

«Мистер О’Тул в бешенстве запрыгал на месте.

– А жучки?! – неистовствовал он. – А что будет с жучками? Вы не допустите их в эль, я знаю, пока он будет бродить. Уж эти мне гнусные правила санитарии и гигиены! А чтобы октябрьский эль удался на славу, в него должны падать жучки и всякая другая пакость, не то душистости в нём той не будет!

– Мы набросаем в него жучков, – пообещал Оп. – Наберем целое ведро и высыпем в чан.

О’Тул захлебывался от ярости. Его лицо побагровело.

– Невежество! – визжал он. – Жуков вёдрами в него не сыплют. Жуки сами падают в него с дивной избирательностью…»







Итак, спекуляция. В мире, который из-за новых средств общения (они же новые медиа) становится все более раздробленным и расчеловеченным, в мире информационно открытом для внешнего вмешательства, хорошо бы создать «заповедник гоблинов». Со своими устоями варения «октябрьского эля» и всего прочего. И нам варить, и продавать его. И популяризировать его. Чтоб оставить территорию заповедника за нами стало глобально выгодно. Например, сделав белорусским национальным ресурсом тишину и покой. Чтобы за этим к нам приезжали. И уезжали довольные. Ведь даже новому миру в духе быстрых коммуникаций время от времени нужно будет где-то переводить дух. От скорости перемен. Направление которых можно понять из изучения феномена «Беларусь-2020».

Ну, или не понять, и тогда внешний фактор определит наш выбор за нас. И за вас. За всех. Как это чуть было не произошло год тому.

Ну, вот, это если тезисно. И да, после того, как на нас попробовали медийное новое давление в году прошлом, теперь уже будут пользовать классические схемы, вроде дипломатического и санкционного давления. А, не исключено, что и силового. Но это уже в настоящем. Хотя это, в целом, плавали – знаем.

Изучаемся и пашем!





1) При подготовке материала использованы материалы «Википедии».

2) В материале сознательно допущены языковые некорректности, неточности, самодельные неологизмы, новояз, ИН.ЯЗ и проч.

Фото: pixabay.com

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