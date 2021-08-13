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Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в ДФР КГК

13.08.2021 16:19 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает лишенная регистрации правозащитная организация Human Constanta.

Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в ДФР КГК
Источник: humanconstanta.by

«По нашей информации наша коллега, правозащитница Наста Лойко сейчас находится на допросе в ДФР. Вероятнее всего, ее забрали из дома», — говорится в сообщении, передает БелаПАН.

Причины допроса и другие обстоятельства пока неизвестны.

3 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по представлению прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».

 
Теги: Минск
 
 
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Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает лишенная регистрации правозащитная...
 
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