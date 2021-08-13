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Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в ДФР КГК
Источник материала: Навiны
Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает лишенная регистрации правозащитная организация Human Constanta.
«По нашей информации наша коллега, правозащитница Наста Лойко сейчас находится на допросе в ДФР. Вероятнее всего, ее забрали из дома», — говорится в сообщении, передает
Причины допроса и другие обстоятельства пока неизвестны.
3 августа пресс-служба Генеральной прокуратуры сообщила, что по представлению прокуратуры города Минска главное управление юстиции Мингорисполкома ликвидировало консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа».
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Правозащитница Анастасия Лойко находится на допросе в департаменте финансовых расследований Комитета госконтроля, сообщает лишенная регистрации правозащитная...
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