Сколько в Беларуси зарабатывают чиновники и айтишники













пишут banki24.by Стали доступны данные обследования по распределению наемных работников по уровню зарплат за май 2021 года, Оно охватывает в основном работников крупных и средних организаций,banki24.by





К крупным организациям в РБ относят компании с персоналом свыше 250 человек, к средним — от 101 до 250. По итогам мая в зарплатном обследовании приняли участие организации, на которых работали 2,487 млн человек (58% занятых в экономике).





Обработанные первичные данные от компаний позволяют высчитать медианную зарплату в отрасли и то, как распределяются зарплаты в той или иной сфере.





Медианная зарплата делит совокупность занятых в отрасли на две половины: одни 50% имеют зарплату ниже медианы, другие 50% — выше нее. Из-за неравенства по доходам медианная зарплата практически всегда заметно ниже средней. Чем больше разница между средней и медианой, тем сильнее материальное расслоение среди наемных работников.





Средняя зарплата у работников на флагманах ИТ-сектора составила 6812 рублей, медианная — 4166 рублей. Это значит, что медиана среди айтишников ниже средней на 63,5%. Сравните: в целом по экономике разница средней и медианной зарплаты равна 28,3%. О значительном материальном расслоении в ИТ-секторе говорит и децильный коэффициент дифференциации. Этот коэффициент показывает во сколько раз минимальная зарплата 10% самых высокооплачиваемых работников больше максимальной зарплаты 10% наименее оплачиваемых. В ИТ-секторе коэффициент составил 10,4 раза против 4,1 в среднем по экономике.





Среди айтишников крупных и средних организаций около 83,3% работало в Минске . Доля айтишников с зарплатой выше 5000 рублей составила 42,3% по стране и 45,4% по Минску.





Зарплаты в диапазоне 5000–7000 рублей имели 15% айтишников флагманских компаний, 7000–10000 рублей — 14,6%, а свыше 10000 рублей — 12,8%. В Минске эти доли распределились следующим образом: 15,6%, 15,6% и 14,2%. Средняя зарплата в сфере госуправления составила 1723 рубля, медианная — 1246 рублей. Разница между ними достигла 38,3%, а коэффициент дифференциации — 2,8 раза.





Сравните: средняя зарплата по экономике — 1420 рублей, медианная — 1018 рублей. Около 23,5% госуправленцев из выборки работает в Минске. В столице средняя зарплата в госуправлении достигла 2109 рублей, а медианная — 1526 рублей. В целом по городу зарплатные показатели равны 2053 рублей и 1270 рублей соответственно. Заметно, что госуправленцы зарабатывают меньше айтишников, но больше, чем по экономике в среднем. Лишь доли процента от госуправленцев имеют зарплаты более 5000 рублей — 0,2% по стране и 0,8% в Минске.





В мае 2021 года зарплатами 5000+ рублей могли похвастаться только 142 госуправленца в крупных и средних организациях. При этом 115 из 142 человек с зарплатой от 5000 рублей работали в Минске.







