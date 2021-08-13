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Колесникова из тюрьмы: Зло не имеет над нами силы, мы все изменились, и это навсегда

13.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Год назад, 13 августа, женщины по всей Беларуси вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с несправедливостью и насилием, которое позволили силовики. В те дни тысячи людей еще не знали, где их родные, что с ними сделали. Голос женщин изменил движение протеста. Даже государственный телеканал ОНТ позволил себе один раз показать истинный сюжет о мирных намерениях демонстранток. Сегодня в этот день судят Марию Колесникову. Вот что она передает белорусам из заключения.

Колесникова из тюрьмы: Зло не имеет над нами силы, мы все изменились, и это навсегда
«Беларусь очень патриархальная страна, и голос женщин действительно был не слышен до 2020 года. Но мы перестали молчать и смиренно соглашаться с тем, что делают с нами власти. Год назад вместе, взявшись за руки, мы подняли наши звонкие голоса над ужасом и болью, которые обрушились на Беларусь. Мы увидели, как нас много, какие мы разные. Мы хотели одного: чтобы власть нас услышала и прекратила унижать, оскорблять и издеваться над нами», — говорит Мария.

По ее словам, самым сложным за этот год было узнать, как много людей страдают:

«Те, кто в тюрьме, те, кто на свободе, и те, кому пришлось покинуть Беларусь. Ведь сейчас плохо всем, власть как никогда сильно бьет по обществу, выжигает самое лучшее, что у нас есть, ненависть режима к своему народу только растет».



Самым позитивным моментом Мария называет понимание, что белорусы — невероятные.

«Теперь мы знаем это точно. Несмотря на боль, страх и насилие, мы сохранили наши ценности. В каждом из нас так много добра, света и любви, что любое зло над нами не имеет силы».

Мария говорит, пишет Nashaniva.com, что все время, пока находится за решеткой, чувствует колоссальную поддержку:

«То, что мы пережили, нас очень изменило. Мы как народ выкристаллизовали наши ценности: чувство собственного достоинства, самоуважения, добро и любовь. Мы все изменились, и это навсегда».
 
 
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Год назад, 13 августа, женщины по всей Беларуси вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с несправедливостью и насилием, которое позволили силовики. В те дни тысячи...
 
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