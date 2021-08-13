Колесникова из тюрьмы: Зло не имеет над нами силы, мы все изменились, и это навсегда

«Беларусь очень патриархальная страна, и голос женщин действительно был не слышен до 2020 года. Но мы перестали молчать и смиренно соглашаться с тем, что делают с нами власти. Год назад вместе, взявшись за руки, мы подняли наши звонкие голоса над ужасом и болью, которые обрушились на Беларусь. Мы увидели, как нас много, какие мы разные. Мы хотели одного: чтобы власть нас услышала и прекратила унижать, оскорблять и издеваться над нами», — говорит Мария.





По ее словам, самым сложным за этот год было узнать, как много людей страдают:





«Те, кто в тюрьме, те, кто на свободе, и те, кому пришлось покинуть Беларусь. Ведь сейчас плохо всем, власть как никогда сильно бьет по обществу, выжигает самое лучшее, что у нас есть, ненависть режима к своему народу только растет».













Самым позитивным моментом Мария называет понимание, что белорусы — невероятные.





«Теперь мы знаем это точно. Несмотря на боль, страх и насилие, мы сохранили наши ценности. В каждом из нас так много добра, света и любви, что любое зло над нами не имеет силы».





пишет Nashaniva.com, что все время, пока находится за решеткой, чувствует колоссальную поддержку: Мария говорит,Nashaniva.com, что все время, пока находится за решеткой, чувствует колоссальную поддержку:





«То, что мы пережили, нас очень изменило. Мы как народ выкристаллизовали наши ценности: чувство собственного достоинства, самоуважения, добро и любовь. Мы все изменились, и это навсегда».











