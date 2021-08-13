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«На полтора метра» — Погранслужба Литвы опубликовала видео, где якобы белорусский пограничник нарушил госграницу

13.08.2021 16:43 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Там утверждают, что видео снято 12 августа поздно.


13 августа в Службе безопасности государственной границы Литвы (СОГГЛ) выложили видео, пишет Телеграф, на котором какой-то человек в темноте проходит мимо пограничных столбов Беларуси и Литвы, а потом возвращается назад.

Там утверждают, что видео снято 12 августа поздно вечером, и что на нем — белорусский пограничник, который вступил на территорию Литвы «приблизительно на полтора метра», тем самым нарушив госграницу.



 
 СОГГЛ написала у себя на странице в Facebook, что считает такое поведение безответственным и непрофессиональным. Сообщается, что информацию про инцидент передали в МИД и МВД Литвы.

Госпогранкомитет Беларуси пока не комментировал ситуацию.
 
 
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