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«На полтора метра» — Погранслужба Литвы опубликовала видео, где якобы белорусский пограничник нарушил госграницу
Источник материала: Партизан
Там утверждают, что видео снято 12 августа поздно.
13 августа в Службе безопасности государственной границы Литвы (СОГГЛ) выложили видео,
Там утверждают, что видео снято 12 августа поздно вечером, и что на нем — белорусский пограничник, который вступил на территорию Литвы «приблизительно на полтора метра», тем самым нарушив госграницу.
СОГГЛ
Госпогранкомитет Беларуси пока не комментировал ситуацию.
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«На полтора метра» — Погранслужба Литвы опубликовала видео, где якобы белорусский пограничник нарушил госграницу
Там утверждают, что видео снято 12 августа поздно.
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