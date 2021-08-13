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Прекратить давление: Беларусь направила заявление в ООН
13.08.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь призывает прекратить экономическое и политическое давление со стороны иностранных государств. Сегодня заявление в Генеральную ассамблею ООН направил национальный координатор по достижению целей устойчивого развития Анатолий Исаченко. Он отметил, что вмешательство во внутренние дела нарушает принципы международного права, передает «МИР 24».
Исаченко призвал отменить односторонние ограничительные меры. Среди которых – недопущение белорусских товаров на европейский рынок, запрет западных государств на перелеты авиаперевозчика Беларуси над своей территорией, а также эскалация миграционного кризиса на белорусско-литовской границе.
Ранее сотни обращений в адрес Евросоюза с просьбой прекратить давление на Беларусь направили работники предприятий и организаций страны.
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Ранее сотни обращений в адрес Евросоюза с просьбой прекратить давление на Беларусь направили работники предприятий и организаций страны.
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