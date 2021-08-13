«Досье»: «Центркурорт» помогал иракским мигрантам получать визы в Беларусь

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский туроператор «Центркурорт», который входит в структуру Управления делами президента, помогал иракским мигрантам получать визы в Беларусь.

Это утверждается в совместном расследовании российского издания «Досье» и немецкого Der Spiegel .

В распоряжении изданий, пишет «Досье», оказались документы белорусского туроператора. Из них следует, что в мае 2021 года «Центркурорт» заключил договор о сотрудничестве «в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь» с туристической компанией «Оскартур», которую возглавляет Салах Мухэймен Аль-Асади.

«Оскартур» затем обратился в «Центркурорт» с просьбой помочь получить визы 51 гражданину Ирака, утверждает «Досье». Кроме «Оскартура», за визами для десяти иракцев обращалась еще одна белорусская компания «Береговая звезда».

«Из документов следует, что через президентский «Центркурорт» прошло больше 200 заявок на визы для иракских граждан. Целью приезда почти всех «туристов», включая детей, было указано «проведение охотничьего тура в охотхозяйствах учреждения «Минская РОС РГОО «БООР»», — цитирует фрагменты расследования Медиазона .

Кроме этого, «Центркурорт» заключила договор на оказание транспортных услуг с компанией «Стройтур», которая предлагает аренду автобусов с водителями. «Стройтур» выставлял туроператору счета за транспортные услуги по маршруту Минск-аэропорт Минска-Минск. Поездки проходили как минимум трижды: 14, 15 и 21 мая.

Der Spiegel также удалось поговорить с бывшим сотрудником «Центркурорта», который «попросил не раскрывать свою личность, но подтвердил подлинность документов». По его словам, туроператор помог получить визы сотням граждан Ирака, а в зоне прилета «туристов» ждали заказанные «Центркурортом» автобусы, которые развозили их по отелям в центре Минска.

— Мне быстро стало ясно, что это не туристические поездки. Я понял, что это все незаконно, и уволился в конце мая, — приводит его слова «Досье».

Директор «Центркурорта» Наталья Ермак сообщила Der Spiegel, что «предприятие не работает по приглашениям в Республику Беларусь гостей из Ирака, Сирии, Ливии, Афганистана». Когда журналист немецкого издания спросил директора «Оскартура» о сотрудничестве с «Центркурортом», тот повесил трубку.

Кто помогает нелегальным мигрантам из Беларуси, которые едут в Литву? Расследование