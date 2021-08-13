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В Быхове при пожаре погиб мужчина

13.08.2021 17:11 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Быхове при пожаре погиб мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
 
"12 августа в 22.33 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в Быхове Могилевской области по ул. Орловского. На пожаре обнаружен погибший хозяин 1971 года рождения, неработавший. Работниками МЧС спасена совместно проживающая гражданка 1975 года рождения, которая с отравлением продуктами горения госпитализирована", - рассказали в пресс-службе.
 
Причины пожара и гибели устанавливаются. -0-
 
Теги: Минск
 
 
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Причины пожара и гибели устанавливаются.
 
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