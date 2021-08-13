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Из лагеря мигрантов в Литве через подкоп под забором сбежали 32 человека, на их поиски поднят вертолет
Источник материала: Партизан
В Литве 32 нелегальных мигранта самовольно покинули лагерь, оборудованный в бывшей школе деревни Веребьеяй Алитусского района, передает агентство BNS со ссылкой на литовское МВД.
© DELFI / Josvydas Elinskas
"Двое из них найдены и возвращены на территорию школы. Других активно ищет полиция", - сообщил представитель министерства Миндаугас Баярунас,
Служба охраны государственной границы Литвы подняла в воздух вертолет, который осуществляет разведку с воздуха.
Представитель полиции Алитусского уезда Кристина Янулявичюте сказала BNS, что сотрудники полиции были привлечены на помощь, чтобы пересчитать мигрантов, когда возникло подозрение, что не все они на месте. Эта информация подтвердилась, и были начаты поиски.
По словам представителя полиции, в поисках занято 12 экипажей полиции.
В Литву через границу с Беларусью в этом году попало рекордно много нелегальных мигрантов - более 4 тысяч.
Литовские должностные лица называют возросшие потоки миграции "гибридной агрессией белорусского режима". Из-за этого в стране объявлена экстремальная ситуация.
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Из лагеря мигрантов в Литве через подкоп под забором сбежали 32 человека, на их поиски поднят вертолет
В Литве 32 нелегальных мигранта самовольно покинули лагерь, оборудованный в бывшей школе деревни Веребьеяй Алитусского района, передает агентство BNS со ссылкой на...
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