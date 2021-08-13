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В Смолевичах задержан нападавший на девушек насильник-рецидивист

13.08.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Милиция задержала в Смолевичах мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек с целью изнасилования. Нападения были совершены в течение последних недель, сообщает пресс-служба МВД.



Первое обращение в милицию поступило 22 июля. Две девушки рассказали, что поздно вечером шли с электрички в поселок Черницкий, на них напал мужчина, схватил за волосы и потащил в кусты, нанося удары по голове. Девушки вырвались и убежали. Позже в милицию обратилась еще одна 17-летняя девушка, которая сообщила, пишет Reform.by, что поздно вечером 8 августа на нее в Смолевичах напал мужчина, пытался снять одежду с нее и с себя, но девушка также вырвалась и убежала.

Последняя пострадавшая подробно описала внешность мужчины, его смогли обнаружить на записях камер наблюдения и вскоре задержать. Оказалось, что это 58-летний житель Борисова. Он около года назад освободился из тюрьмы. Мужчина был неоднократно судим за изнасилования.

Как выяснилось, фигурант садился на вечернюю электричку, выбирал себе жертву, сходил с поезда вслед за ней и затем в безлюдном месте нападал с целью изнасиловать.

Возбуждено уголовное дело. В милиции просят позвонить на номер 102 других возможных пострадавших от действий фигуранта.
 
 
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Милиция задержала в Смолевичах мужчину, подозреваемого в нападениях на девушек с целью изнасилования. Нападения были совершены в течение последних недель,...
 
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