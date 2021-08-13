В Смолевичах задержан нападавший на девушек насильник-рецидивист









пишет Reform.by, что поздно вечером 8 августа на нее в Смолевичах напал мужчина, пытался снять одежду с нее и с себя, но девушка также вырвалась и убежала. Первое обращение в милицию поступило 22 июля. Две девушки рассказали, что поздно вечером шли с электрички в поселок Черницкий, на них напал мужчина, схватил за волосы и потащил в кусты, нанося удары по голове. Девушки вырвались и убежали. Позже в милицию обратилась еще одна 17-летняя девушка, которая сообщила,Reform.by, что поздно вечером 8 августа на нее в Смолевичах напал мужчина, пытался снять одежду с нее и с себя, но девушка также вырвалась и убежала.





Последняя пострадавшая подробно описала внешность мужчины, его смогли обнаружить на записях камер наблюдения и вскоре задержать. Оказалось, что это 58-летний житель Борисова. Он около года назад освободился из тюрьмы. Мужчина был неоднократно судим за изнасилования.





Как выяснилось, фигурант садился на вечернюю электричку, выбирал себе жертву, сходил с поезда вслед за ней и затем в безлюдном месте нападал с целью изнасиловать.





Возбуждено уголовное дело. В милиции просят позвонить на номер 102 других возможных пострадавших от действий фигуранта.