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Британию могут лишить медали ОИ-2020 из-за допинга

13.08.2021 17:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Одного из участников эстафеты 4 по 100 подозревают в употреблении допинга, дело может дойти до Спортивного арбитражного суда.


© REUTERS / ANDREW BOYERS

Сборная Великобритании может лишиться серебряной медали мужской эстафеты 4 по 100 метров из-за подозрений в применении одним из спортсменов допинга, сообщает Sputnik со ссылкой на телеканал Sky News.

По информации Международного агентства по тестированию (ITA) подозрительный анализ у бегуна Чиджинду Уджа был взят после того, как 27-летний спортсмен участвовал в финале соревнований на Олимпийских играх 6 августа.
"Образец, взятый у Уджа, спринтера из Великобритании, дал результат на препараты остарин и SARMS S-23", – говорится в сообщении ITA.

Сейчас спринтер имеет право запросить анализ своей B-пробы. Если и этот образец подтвердит наличие допинга, дело будет передано в антидопинговое подразделение Спортивного арбитражного суда.

Если нарушение в суде будет доказано, вся команда будет дисквалифицирована с лишением завоеванной награды.

Медальный результат

Команда Великобритании по итогам Олимпиады в Токио оказалась на четвертом месте в медальном зачете – у нее 22 золотые, 21 серебряная и 22 бронзовые медали. Лучше всех на Играх выступили американцы (39-41-33), на втором месте – сборная КНР (38-32-18), на третьем – Япония (27-14-17).

Беларусь завершила Олимпиаду на 45-м месте, у нее 7 медалей – одно золото, по три серебра и бронзы. Это худший результат в истории: в Рио-2016 медалей было 9 (1-4-4), в Лондоне-2012 – 10 (2-5-3), в Пекине-2008 – 14 (3-4-7). Лучший результат белорусы показали в Сиднее-2000 – 17 (3-3-11). В Афинах-2004 и Атланте-1996 было по 15 медалей.
 
 
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Одного из участников эстафеты 4 по 100 подозревают в употреблении допинга, дело может дойти до Спортивного арбитражного суда.
 
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