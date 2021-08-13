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В Беларуси с 1 августа повышен размер базовой ставки

13.08.2021 17:17 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Совмин Беларуси постановлением №461 от 13 августа 2021 года второй раз за год повысил базовую ставку.

С 1 августа базовая ставка повышается со 195 до 198 рублей. Как сообщает Минтруда РБ, по сравнению с 2020 годом рост базовой ставки в 2021 году составит 6,1%.

Базовая ставка является основным элементом тарифной системы, на основе которой производится оплата труда работников бюджетных организаций и иных организаций, получающих субсидии, работники которых приравнены по оплате труда к работникам бюджетных организаций.

За январь-июнь 2021 года рост номинальной начисленной заработной платы работников бюджетных организаций по сравнению с соответствующим периодом 2020 года составил 15,7%, реальный рост – 6,3%.

При этом в текущем году наблюдается опережающий рост заработной платы в бюджетной сфере над ростом заработной платы в стране: номинальный – 14,9%, реальный – 5,6%.

 
 
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Совмин Беларуси постановлением №461 от 13 августа 2021 года второй раз за год повысил базовую ставку.
 
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