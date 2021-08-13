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Это удобно в сельской местности. Как в районах вакцинируют пожилых людей, которым тяжело добраться до больницы?

13.08.2021 17:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Минской области активными темпами ведется вакцинация против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первый компонент получили свыше 180 тысяч человек. Из них почти 145 тысяч завершили полный курс вакцинации. Среди лидеров жители Клецкого, Любанского, Несвижского, Столбцовского и Стародорожского районов.

Как проходит прививочная кампания на Мядельщине – в сюжете Юлии Минич.

Это удобно в сельской местности. Как в районах вакцинируют пожилых людей, которым тяжело добраться до больницы?

Юлия Минич, корреспондент:
С доставкой практически на дом. Мобильный пункт вакцинации посетил и агрогородок Кривичи на Мядельщине. Всю необходимую процедуру делают квалифицированные врачи. Но перед прививкой обязательно измеряют температуру тела и давление.

Это удобно в сельской местности. Как в районах вакцинируют пожилых людей, которым тяжело добраться до больницы?

Сначала полный осмотр пациента. Только после врач общей практики Андрей Дубовик дает добро на вакцинацию. В параллель помощник врача Ольга Павловская достает вакцину из передвижного холодильника. На разморозку 5-7 минут. С утра за первым компонентом пришли 6 человек, а за вторым – 7.

Это удобно в сельской местности. Как в районах вакцинируют пожилых людей, которым тяжело добраться до больницы?

Андрей Дубовик, врач общей практики Кривичской участковой больницы:
Это удобно в малонаселенных районах, сельской местности. Потому что по определенному графику, который составляется Центральной районной больницей, такой комплекс совершает рейды по району.

Подробности смотрите в видеоматериале.

 
 
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Новости Беларуси. В Минской области активными темпами ведется вакцинация против COVID-19, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Первый компонент получили свыше 180...
 
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