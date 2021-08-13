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Госпогранкомитет прокомментировал обвинения Литвы в нарушении границы белорусским пограничником
Источник материала: Навiны
Государственный пограничный комитет Беларуси отреагировал на обвинения Литвы в нарушении границы белорусским пограничником.
«Исходя из опубликованного в сети видео неясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался, — заявил
«Официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало. Также можно отметить, что белорусские пограничники по одному на границе не несут службу», — подчеркнул он.
Как сообщалось, Служба охраны государственной границы (СОГГ) Литвы заявила о факте нарушения границы белорусским пограничником поздним вечером 12 августа в Шальчининкайском районе. Представитель белорусской погранслужбы, как утверждается, был один. Он «приблизительно на полметра вошел на территорию Литвы и тут же вернулся назад». «На видео видна и экипировка нарушителя — у него на плече коврик и спальный мешок или свернутая плащ-палатка», — говорится в сообщении СОГГ.
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Государственный пограничный комитет Беларуси отреагировал на обвинения Литвы в нарушении границы белорусским пограничником.
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