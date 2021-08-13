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Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки

13.08.2021 17:39 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 13 августа Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки

Подводя итог встречи с жителями агрогородка, Александр Лукашенко отметил, что в Беларуси есть все для достойной жизни. А говоря о своем визите в Рогачевский район, Президент заявил, что отдохнул здесь душой.

Посмотрите, какого кролика подарили Александру Лукашенко во время рабочей поездки

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Новости Беларуси. 13 августа Александр Лукашенко посетил с рабочим визитом агрогородок Тихиничи в Рогачевском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. ...
 
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