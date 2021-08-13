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В Борисовском районе животновод украл более полутонны комбикорма

13.08.2021 17:41 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Борисовском районе животновод украл более 0,5 т комбикорма. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Миноблисполкома.

"На днях в оперативно-дежурную службу Борисовского РУВД с заявлением обратился работник одного из местных хозяйств. Мужчина сообщил, что неизвестный за ночь с территории АПК вынес 14 мешков комбикорма общей массой 539 кг. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска Загородного отдела милиции установили подозреваемого в тот же день. Им оказался ранее судимый 30-летний житель деревни Зоричи, работающий животноводом на этом предприятии", - рассказали в УВД.

Как признался подозреваемый, вечером выходного дня он на личном транспорте приехал на работу и с навеса передвижной летне-пастбищной дойки сгрузил все имеющиеся мешки комбикорма. Краденое отвез к себе домой и выгрузил на дворовой территории, а утром следующего дня три мешка успел реализовать односельчанам, выручив за все Br60.

В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 205 (кража) УК. Санкция этой части статьи предусматривает до трех лет лишения свободы.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Мужчина за ночь с территории АПК вынес 14 мешков комбикорма общей массой 539 кг.
 
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