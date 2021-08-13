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Оперная певица Маргарита Левчук: «То, что я делаю, поднимает дух белорусского народа и очень злит власть»

13.08.2021 17:47 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Поневоле Всего за год солистка Большого театра Беларуси превратилась из оперной певицы в уголовницу, политэмигранта и участницу популярного сатирического YouTube проекта, жестко критикующего белорусский режим.



Сама Маргарита Левчук считает свой отъезд из страны затянувшимися гастролями, пишет Голос Америки.
 
 
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Поневоле Всего за год солистка Большого театра Беларуси превратилась из оперной певицы в уголовницу, политэмигранта и участницу популярного сатирического YouTube...
 
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