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Оперная певица Маргарита Левчук: «То, что я делаю, поднимает дух белорусского народа и очень злит власть»
Источник материала: Партизан
Поневоле Всего за год солистка Большого театра Беларуси превратилась из оперной певицы в уголовницу, политэмигранта и участницу популярного сатирического YouTube проекта, жестко критикующего белорусский режим.
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Оперная певица Маргарита Левчук: «То, что я делаю, поднимает дух белорусского народа и очень злит власть»
Поневоле Всего за год солистка Большого театра Беларуси превратилась из оперной певицы в уголовницу, политэмигранта и участницу популярного сатирического YouTube...
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