Двухвековую усадьбу дворянского рода Рудницких продали за 29 рублей





Усадебный дом Рудницких, построенный в 1810-1820 годах в деревне Осада Дедино Миорского района. Фото butb.by





Новый собственник усадебного дома Рудницких, который является историко-культурной ценностью 2 категории, т.е. республиканского значения, обязался подписать охранное обязательство.





сообщает ННВ со ссылкой на комитет «Витебскоблимущество». Старинный комплекс владелец хочет использовать для создания объекта социального, культурно-просветительского назначения или сервиса,ННВ со ссылкой на комитет «Витебскоблимущество».





Прямоугольное в плане двухэтажное здание общей площадью 772,6 квадратного метра накрыто вальмовой крышей было построено в 1810-1820-хгодах для дворянского судьи Александра Рудницкого по проекту архитектора Витковского. Центр главного фасада выделен четырехколонным портиком с треугольным фронтоном. В отделке фасадов использованы пилястры, рустовка, профилированные карнизы. Планировка анфиладно-коридорная. Под зданием сводчатые подвалы.





Усадебный дом Рудницких, построенный в 1810-1820 годах в деревне Осада Дедино Миорского района. Фото архива Института Искусства Польской Академии Наук (IS PAN 0000016468) / kresy.pl





Старинную усадьбу уже неоднократно пытались продать, в том числе и за одну базовую величину.