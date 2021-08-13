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МВД Литвы: Ситуация с нелегалами на границе с Беларусью стабилизировалась

13.08.2021 17:49 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Кризисная ситуация на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась после решения Вильнюса не пускать нелегальных мигрантов в республику.

С таким заявлением министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте выступила на пресс-конференции в пятницу, 13 августа. "Но мы не можем расслабляться и должны быть готовы к различным сценариям", - подчеркнула она.

Официальный Вильнюс 2 августа распорядился не пускать нелегалов в Литву. С этого момента запрет коснулся уже 1340 человек, уточнила Билотайте. При этом 44 мигранта были приняты по гуманитарным причинам, указала она.

По сведениям МВД Литвы, с начала 2021 года около 4000 мигрантов нелегально пересекли белорусско-литовскую границу.

Евросоюз выделяет Литве 36,7 млн евро неотложной помощи из фонда по вопросам убежища, миграции и интеграции. Средства пойдут на содержание центров для нелегальных мигрантов, карантинных помещений, медицинскую помощь, продовольствие и одежду.

 
 
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Кризисная ситуация на границе Беларуси и Литвы стабилизировалась после решения Вильнюса не пускать нелегальных мигрантов в республику.
 
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