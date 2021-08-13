|
Бобруйчанин по телефону оскорбил сотрудника милиции
Источник материала: БелТА13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин по телефону оскорбил сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.
Нетрезвый мужчина с мобильного телефона позвонил в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома. В телефонном разговоре со старшим инспектором бобруйчанин умышленно оскорбил его.
"В связи с тем, что в действиях гражданина усматривались признаки административного правонарушения, материалы были направлены в суд. Судом Бобруйского района и города Бобруйска 55-летнего жителя Бобруйска привлекли к административной ответственности - ему назначен штраф в размере 20 БВ", - отметили в УВД.
Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а также неоднократно к административной - за правонарушения по линии ГАИ и мелкое хулиганство. -0-
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Нетрезвый мужчина с мобильного телефона позвонил в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома. В телефонном разговоре со старшим инспектором...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)