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Бобруйчанин по телефону оскорбил сотрудника милиции

13.08.2021 17:51 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Бобруйчанин по телефону оскорбил сотрудника милиции. Об этом БЕЛТА сообщили в УВД Могилевского облисполкома.

Нетрезвый мужчина с мобильного телефона позвонил в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома. В телефонном разговоре со старшим инспектором бобруйчанин умышленно оскорбил его.

"В связи с тем, что в действиях гражданина усматривались признаки административного правонарушения, материалы были направлены в суд. Судом Бобруйского района и города Бобруйска 55-летнего жителя Бобруйска привлекли к административной ответственности - ему назначен штраф в размере 20 БВ", - отметили в УВД.

Ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи, а также неоднократно к административной  - за правонарушения по линии ГАИ и мелкое хулиганство. -0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Нетрезвый мужчина с мобильного телефона позвонил в оперативно-дежурную службу УВД Бобруйского горисполкома. В телефонном разговоре со старшим инспектором...
 
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