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За нападения на девушек в Минской области задержали 58-летнего борисовчанина

13.08.2021 17:53 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Житель Борисова, прежде судимый за изнасилования, задержан в Смолевичском районе за нападения на девушек. Жертв он присматривал в вечерней электричке.

За нападения на девушек в Минской области задержали 58-летнего борисовчанина

Первое сообщение о нападении поступило в милицию 22 июля. Тогда неизвестный схватил за волосы двух девушек, шедших с электрички в п. Черницкий, и потащил в сторону кустов, нанося удары по голове. Обеим удалось вырваться и убежать. Об этом информирует пресс-служба МВД.

Около полуночи 8 августа в Смолевичах произошло нападение на 17-летнюю девушку. В этот раз злоумышленник пытался снять одежду с себя и с жертвы, которой удалось вырваться. Потерпевшая описала внешность нападавшего милиционерам, назвала его примерный возраст, указала, во что был одет. Это позволило оперативникам спустя несколько часов задержать подозреваемого в этом же городе.

Задержанным оказался 58-летний ранее неоднократно судимый за изнасилования борисовчанин, освободившийся из мест лишения свободы в прошлом году.

 
 
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Житель Борисова, прежде судимый за изнасилования, задержан в Смолевичском районе за нападения на девушек. Жертв он присматривал в вечерней электричке.
 
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