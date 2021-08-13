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Сильные пожары в Алжире: погибли 28 военных и 37 местных жителей

13.08.2021 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Алжира. В Алжире продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в нескольких провинциях огонь полыхает в 100 местах.

Сильные пожары в Алжире: погибли 28 военных и 37 местных жителей

В кольце пламени оказались десятки сел, которые находятся в труднодоступных горных районах. Туда не могут добраться ни спасатели, ни техника. Одной из причин возникновения пожаров стали аномальная жара и сильный ветер. Вместе с тем с поличным задержаны четверо подозреваемых в поджогах.

Сильные пожары в Алжире: погибли 28 военных и 37 местных жителей

Правительство вынуждено было бросить на борьбу со стихией армию. В бою с огнем погибли 28 военных и 37 местных жителей. В связи с многочисленными жертвами лесных пожаров соболезнования главе Алжира выразил Александр Лукашенко.

 
 
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Новости Алжира. В Алжире продолжают бороться с масштабными лесными пожарами, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Только в нескольких провинциях огонь...
 
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