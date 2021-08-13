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Предварительная причина – газовый баллон. Что ещё стало известно о взрыве в Воронеже?

13.08.2021 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже. По версии следствия, сдетонировал газовый баллон, который везла одна из пассажирок, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предварительная причина – газовый баллон. Что ещё стало известно о взрыве в Воронеже?

ЧП произошло в центре города вечером 12 августа. На момент трагедии в салоне находились 35 пассажиров, 21 из них получил ранения. Две женщины скончались.

Предварительная причина – газовый баллон. Что ещё стало известно о взрыве в Воронеже?

Впрочем, число жертв может увеличиться, поскольку три человека находятся в тяжелом состоянии. По факту взрыва возбуждено уголовное дело. 

 
 
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Новости России. Названа предварительная причина взрыва автобуса в Воронеже. По версии следствия, сдетонировал газовый баллон, который везла одна из пассажирок,...
 
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