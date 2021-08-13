|
Алексей Дзермант: во время попытки мятежа в Беларуси спортсмены были одной из основных целевых групп для вербовки в ряды протестующих
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл происходящих событий на Олимпиаде в Токио, и как спорт и политика сегодня очень тесно связаны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог, философ:
Да и сами спортсмены понимают, что за их плечами стоит система, государство, народ, которые создавали возможности для занятия спортом и отправили на соревнования, чтобы достойно представлять страну. Именно поэтому победители несут белорусские национальные флаги и искренне гордятся этим. Так, как это делает наш олимпийский чемпион Иван Литвинович – первый белорус, завоевавший золотую медаль в прыжках на батуте.
Алексей Дзермант:
Что-то похожее произошло с Кристиной Тимановской – бегуньей, которая пошла против тренеров и команды и решила разыграть политической скандал из вполне штатной ситуации с заменой спортсменов. Не хочется делать окончательные выводы в ее отношении – был ли это просто эмоциональный срыв или заранее продуманная акция – смысл в другом. Сейчас у Запада появился очередной повод обвинить Беларусь во всевозможных грехах.
Мы видим, что международные спортивные соревнования превратились в арену политической борьбы даже худшей, чем во время первой холодной войны. Тогда был хоть какой-то паритет, а сейчас в спорте творится полный беспредел. Скандалы с допингом, отстранение целых команд, запрет использовать национальный флаг, санкции – все это реалии нынешнего дня, и мы видим, как это начинают использовать против нас.
Алексей Дзермант:
Во-вторых, мы должны понимать, что те международные спортивные организации, которые контролирует Запад, будут использоваться против нас и нам нужна собственная спортивная инфраструктура, свободная от политической ангажированности.
В третьих, возможно мы слишком много внимания уделяем дорогостоящему профессиональному спорту, от которого не всегда получаем необходимую отдачу. А нужно делать ставку на массовое спортивное движение, которое работало бы на укрепление здоровья нации.
А еще стоит обратить внимание на персональную работу со спортивными звездами. Не секрет, что во время попытки мятежа в Беларуси известные спортсмены были одной из основных целевых групп для вербовки в ряды протестующих. Из них надували неких моральных авторитетов, которые должны были своим примером и участием завлекать легковерных граждан в политическую активность.
Алексей Дзермант:
Спорт и политика сегодня очень тесно связаны. И если мы видим, что в политике конкуренция очень обострилась, то это неизбежно отразится на спорте. Причем сражаться будут уже не только с вашей национальной командой, но и за души, умы ваших спортсменов – чтобы перетянуть их на свою сторону или чтобы они деморализовали вашу команду.
Спортсмены в чем-то похожи на военных. Они получают очень серьезные физические нагрузки, проходят школу дисциплины и подчинения тренерам, но очень важно готовить их к соревнованиям, которые, как мы знаем, сегодня заменяют войну, еще и психологически, чтобы они были устойчивы к стрессам, провокациям и соблазнам. И в этом смысл того, как мы должны воспринимать наше участие в Олимпиаде.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Алексей Дзермант: во время попытки мятежа в Беларуси спортсмены были одной из основных целевых групп для вербовки в ряды протестующих
Новости Беларуси. Политолог Алексей Дзермант в своей рубрике объяснит смысл происходящих событий на Олимпиаде в Токио, и как спорт и политика сегодня очень тесно...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)