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ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело

13.08.2021 17:57 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Столинском районе. Авария произошла рано утром 13 августа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело

Автобус следовал по маршруту Столин – Стахово и на закруглении дороги съехал в кювет. В салоне находилось 12 пассажиров, шесть из них доставлены в больницу. Погибших нет.

ДТП с пассажирским автобусом произошло в Столинском районе. СК возбудил уголовное дело

На месте ДТП продолжает работать следственно-оперативная группа.

 
 
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Новости Беларуси. СК возбудил уголовное дело по факту ДТП с пассажирским автобусом в Столинском районе. Авария произошла рано утром 13 августа, сообщили в программе...
 
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