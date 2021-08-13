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За мошенничество с продажей авто жителя Хотимска приговорили к 3 годам колонии

13.08.2021 18:03 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Могилев /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Костюковичского района поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 26-летнего жителя Хотимска. Ему инкриминировано мошенничество, совершенное повторно, в крупном размере, сообщили БЕЛТА в службе информации прокуратуры Могилевской области.
 
В ходе судебного следствия установлено, что обвиняемый с октября по декабрь 2018 года путем обмана завладел денежными средствами 25 граждан на общую сумму свыше Br7 тыс.
 
"Действуя по мошеннической схеме, он подыскивал на специализированных интернет-площадках объявления о продаже автомобилей. Затем созванивался с их владельцами и под предлогом приобретения машин просил переслать ему документы на продаваемые транспортные средства, - отметили в службе информации. - После их получения обвиняемый размещал на интернет-сайтах фиктивные объявления о продаже автомобилей по заниженной цене. Доверчивые граждане переводили деньги на его банковскую карту в счет предоплаты. Сумма варьировалась от Br100 до Br600. Затем молодой человек переставал выходить на связь".
 
Обвиняемый покинул территорию Беларуси и продолжил свои противоправные действия в России. Его задержали сотрудники полиции в Санкт-Петербурге, после чего экстрадировали в Беларусь.
 
В судебном заседании обвиняемый признал вину в полном объеме. "С учетом представленных доказательств суд Костюковичского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст.209 УК ему назначено наказание в виде лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии в условиях строгого режима на срок 3 года без штрафа", - сообщили в прокуратуре.
 
Приговором суда исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им имущественного вреда удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.-0-
 
Теги: Могилев
 
 
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Приговором суда исковые требования потерпевших о возмещении причиненного им имущественного вреда удовлетворены. Приговор вступил в законную силу.
 
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