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Велосипедист погиб в Гродненском районе

13.08.2021 18:13 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Гродненском районе в ДТП погиб велосипедист, сообщили БЕЛТА в ГАИ УВД Гродненского облисполкома.
 
12 августа вечером 28-летняя водитель автомобиля "Рено" возвращалась из Гродно домой в Кобрин. При подъеме в горку она заметила стоящего на проезжей части велосипедиста. Водитель попыталась избежать столкновения, однако совершила наезд на мужчину. Он был обозначен световозвращающими элементами.
 
От полученных травм 50-летний житель Берестовицкого района скончался на месте происшествия. Его физическое состояние, а также иные обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе разбирательства по уголовному делу.-0-
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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28-летняя водитель автомобиля "Рено" при подъеме в горку заметила стоящего на проезжей части велосипедиста. Водитель попыталась избежать столкновения, однако ...
 
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