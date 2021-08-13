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Что ответил Госпогранкомитет Беларуси на обвинения Литвы в нарушении белорусским пограничником госграницы
13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В Госпогранкомитете Беларуси опровергли информацию о нарушении белорусским пограничником границы Литвы.
Видео, на котором видно, как человек с какими-то свертками пересекает белорусско-литовскую границу, а затем сразу возвращается обратно,
— Исходя из опубликованного в сети видео не ясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался. Форму одежды определить невозможно, принадлежность пограничных столбов также тяжело идентифицировать, — пояснил
Он отметил, что утверждать при этом, что на видео белорусский пограничник и событие происходило именно на белорусско-литовской границе, нет никаких оснований.
Кроме того, как утверждает Бычковский, никакой официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало.
Также официальный представитель ГПК обратил внимание на то, что «белорусские пограничники по одному на границе не несут службу».
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Что ответил Госпогранкомитет Беларуси на обвинения Литвы в нарушении белорусским пограничником госграницы
Видео было опубликовано Службой охраны госграницы Литвы.
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