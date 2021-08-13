Что ответил Госпогранкомитет Беларуси на обвинения Литвы в нарушении белорусским пограничником госграницы

Источник материала: Салiдарнасць

В Госпогранкомитете Беларуси опровергли информацию о нарушении белорусским пограничником границы Литвы.

Видео, на котором видно, как человек с какими-то свертками пересекает белорусско-литовскую границу, а затем сразу возвращается обратно, опубликовала 13 августа Служба охраны госграницы Литвы (СОГГ). По утверждению литовской стороны, это был белорусский пограничник.

— Исходя из опубликованного в сети видео не ясно, когда имел место факт, на каком участке границы и что за человек передвигался. Форму одежды определить невозможно, принадлежность пограничных столбов также тяжело идентифицировать, — пояснил interfax.by официальный представитель ГПК Антон Бычковский.

Он отметил, что утверждать при этом, что на видео белорусский пограничник и событие происходило именно на белорусско-литовской границе, нет никаких оснований.

Кроме того, как утверждает Бычковский, никакой официальной информации от литовской стороны в Госпогранкомитет не поступало.

Также официальный представитель ГПК обратил внимание на то, что «белорусские пограничники по одному на границе не несут службу».