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Президент Латвии призвал отказаться от экономии средств на укрепление границы с Беларусью
Источник материала: Партизан
Ситуация на латвийско-белорусской границе вызвана гибридной войной против Латвии и Европейского союза (ЕС), поэтому на происходящее там нужно реагировать решительно. Об этом заявил президент балтийской республики Эгилс Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, сообщает пресс-служба главы государства.
Источник изображения: e-news.su
По его словам,
«Это должно быть абсолютным приоритетом, и там не нужно экономить. Наша граница и национальная безопасность должны быть на первом месте», — отметил Левитс.
В свою очередь глава правительства подчеркнул, что после введения режима ЧС нелегальная миграция прекратилась.
«Латвия не поддастся на провокации со стороны белорусского режима», — добавил Кариньш.
Накануне Государственная полиция Латвии сообщила, что отправила на границу с Беларусью батальон спецназа для борьбы с нелегальной миграцией.
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Ситуация на латвийско-белорусской границе вызвана гибридной войной против Латвии и Европейского союза (ЕС), поэтому на происходящее там нужно реагировать...
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