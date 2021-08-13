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Президент Латвии призвал отказаться от экономии средств на укрепление границы с Беларусью

13.08.2021 18:19 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Ситуация на латвийско-белорусской границе вызвана гибридной войной против Латвии и Европейского союза (ЕС), поэтому на происходящее там нужно реагировать решительно. Об этом заявил президент балтийской республики Эгилс Левитс после встречи с премьер-министром Кришьянисом Кариньшем, сообщает пресс-служба главы государства.


Источник изображения: e-news.su

По его словам, пишет rubaltic.ru, правительство страны уже отреагировало на происходящее и объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе. Кроме того, был принят ряд мер по укреплению приграничной инфраструктуры.

«Это должно быть абсолютным приоритетом, и там не нужно экономить. Наша граница и национальная безопасность должны быть на первом месте», — отметил Левитс.

В свою очередь глава правительства подчеркнул, что после введения режима ЧС нелегальная миграция прекратилась.
 
«Латвия не поддастся на провокации со стороны белорусского режима», — добавил Кариньш.

Накануне Государственная полиция Латвии сообщила, что отправила на границу с Беларусью батальон спецназа для борьбы с нелегальной миграцией.
 
 
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Ситуация на латвийско-белорусской границе вызвана гибридной войной против Латвии и Европейского союза (ЕС), поэтому на происходящее там нужно реагировать...
 
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