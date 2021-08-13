Президент Латвии призвал отказаться от экономии средств на укрепление границы с Беларусью

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пишет rubaltic.ru, правительство страны уже отреагировало на происходящее и объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе. Кроме того, был принят ряд мер по укреплению приграничной инфраструктуры. По его словам,rubaltic.ru, правительство страны уже отреагировало на происходящее и объявило режим чрезвычайной ситуации (ЧС) на границе. Кроме того, был принят ряд мер по укреплению приграничной инфраструктуры.





«Это должно быть абсолютным приоритетом, и там не нужно экономить. Наша граница и национальная безопасность должны быть на первом месте», — отметил Левитс.





В свою очередь глава правительства подчеркнул, что после введения режима ЧС нелегальная миграция прекратилась.

«Латвия не поддастся на провокации со стороны белорусского режима», — добавил Кариньш.





Накануне Государственная полиция Латвии сообщила, что отправила на границу с Беларусью батальон спецназа для борьбы с нелегальной миграцией.







