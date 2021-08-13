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«Yara готова пересмотреть решение»: Тихановская встретилась с руководителем компании

13.08.2021 18:23 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

«Yara готова пересмотреть решение»: Тихановская встретилась с руководителем компании
Иллюстративное фото
Сегодня в Осло Светлана Тихановская и СЕО Yara Свейн Торе Холзетер провели встречу, чтобы обсудить права человека, демократию и ситуацию с рабочими калийного поставщика Yara в Беларуси.

Светлана Тихановская заявила:

«Yara — важный долговременный партнер для Беларуси. Однако, учитывая продолжающийся массовый террор режима мы считаем, что Yara пора остановить свою деятельность в Беларуси до тех пор, пока в нашей стране не будут восстановлены законность и демократия, пока не будут безоговорочно освобождены и реабилитированы все политзаключенные. На сегодняшней встрече с руководством Yara я подчеркнула, что мы будем рады видеть их компанию в качестве партнера свободной и демократической Беларуси в будущем».



Президент и CEO Yara Свейн Торе Холзетер заявил:

«На всех нас сильно влияют репрессии и нарушения прав человека в Беларуси, свидетелями которых мы являемся. Мы постоянно пытаемся использовать свое присутствие в Беларуси для обеспечения безопасности на предприятии и соблюдения прав человека, работаем при поддержке нескольких правозащитных организаций и независимых профсоюзов. Сегодняшняя встреча дала мне более глубокое представление о позиции Светланы Тихановской, и мы договорились, что можем быть более активными и предпринимать дальнейшие действия.

Yara решила пересмотреть ситуацию и к декабрю принять решение о дальнейшем присутствии в Беларуси. Тем временем мы продолжим использовать свое положение для дальнейшего продвижения вопроса безопасности рабочих и прав человека».
 
 
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Yara к декабрю примет решение о дальнейшем присутствии в Беларуси.
 
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