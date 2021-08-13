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Алина Горносько после бронзы Олимпиады-2020: до сих пор эмоции непонятны, но они достаточно спокойны
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Утром 13 августа в Национальном аэропорту встречали Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юная гимнастка рассказала: по прилете домой сложно описать свои эмоции. Впереди – небольшой отдых, работа над ошибками и подготовка к чемпионату мира в Японии.
Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020:
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Алина Горносько после бронзы Олимпиады-2020: до сих пор эмоции непонятны, но они достаточно спокойны
Новости Беларуси. Утром 13 августа в Национальном аэропорту встречали Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в...
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