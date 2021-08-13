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Алина Горносько после бронзы Олимпиады-2020: до сих пор эмоции непонятны, но они достаточно спокойны

13.08.2021 18:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Утром 13 августа в Национальном аэропорту встречали Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Юная гимнастка рассказала: по прилете домой сложно описать свои эмоции. Впереди – небольшой отдых, работа над ошибками и подготовка к чемпионату мира в Японии.

Алина Горносько после бронзы Олимпиады-2020: до сих пор эмоции непонятны, но они достаточно спокойны

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр в Токио-2020:
В целом до сих пор эмоции непонятны, но они достаточно спокойны. Результат есть. Как будто мы проходим все соревнования, которые проходили эти полгода. И сейчас ни в коем случае не думаю о завершении. Знаю свои ошибки и готова продолжать работать. На данный момент будет небольшой отдых, пауза. И уже остается совсем немного времени до чемпионата мира, и он снова в Японии. Но в целом готовимся.

Алина Горносько после бронзы Олимпиады-2020: до сих пор эмоции непонятны, но они достаточно спокойны

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Новости Беларуси. Утром 13 августа в Национальном аэропорту встречали Алину Горносько. Она завоевала бронзовую медаль по художественной гимнастике в...
 
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