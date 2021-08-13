Адвокат Бабарико и Колесниковой уехал из Беларуси

Источник материала: Салiдарнасць

Илья Салей опубликовал в Инстаграме фото из Варшавы и объяснил свое решение покинуть страну.





— В связи с вынесенным в отношении Виктора Дмитриевича Бабарико приговором и передачей в суд дела Маши Колесниковой и Максима Знака, по которому я был задержан в сентябре 2020 и на сегодняшний день остаюсь обвиняемым, а также принимая во внимание другие события, я принял вынужденное решение временно покинуть Беларусь, — написал Илья Салей.

По его словам, решение оказалось самым сложным из принятых им за последний год.

— Я до последнего момента искренне надеялся, что мне не придётся его принимать, но на сегодняшний день именно такое решение кажется мне единственным возможным и в той или иной степени, удовлетворяющим всех, — отметил адвокат Виктора Бабарико и Марии Колесниковой. — Предвкушая возможные вопросы, в последнее время в моем отношении действовала избранная следствием мера пресечения в виде залога, так что ответственность, в том числе материальную, за свои действия в соответствии с законом несу лично я.

Тем не менее, я благодарен сотням людей, которые поддерживали меня на протяжении последнего года, а также были лично готовы поручиться за меня в случае необходимости, не ожидая чего-либо взамен.

На сегодняшний день я сохраняю свой независимый статус адвоката, которым дорожу, и не скрываюсь: нахожусь вблизи от дома и остаюсь на связи.

Берегите себя!