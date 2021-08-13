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Россия отказалась продлевать визу журналистке BBC: она задала вопросы Лукашенко о репрессиях и санкциях

13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

В России отказались продлевать визу журналистке – корреспондентке московского бюро BBC Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть РФ до 31 августа.

Россия отказалась продлевать визу журналистке BBC: она задала вопросы Лукашенко о репрессиях и санкциях

Журналистка Сара Рейнсфорд (архивное фото)

Об этом сообщает Bloomberg.

В эфире государственного телеканала «Россия 24» показали сообщение телеграм-канала «Дипломатический источник» от 11 августа, где говорилось, что такие меры приняты «в связи с отказом в продлении действующих и выдаче новых виз российским корреспондентам, а также общим дискриминационным положением представителей отечественных СМИ, работающих в Великобритании».

Затем ведущий Антон Подковенко, ссылаясь на неназванных источников, сказал, что «это знаковое выдворение» и «не в персоне даже дело», потому что Великобритания, по его словам, «в медийном смысле перешла все «красные линии».

BBC и Рейнсфорд пока не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.

Сара Рейнсфорд работает в России с начала двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.

Как пишет Радио Свобода, это первый случай за последние десять лет, когда Россия высылает британского журналиста.

Корреспондентка BBC девятого августа также принимала участие в большой пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Она, в частности, задала вопросы о репрессиях, санкциях и потере легитимности. На вопрос о британских санкциях Лукашенко ответил: «Да подавитесь вы этими санкциями в Великобритании».

На вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто «томится в тюрьмах по «вашингтонскому делу». Он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было и все это выдумки западных СМИ.

 
Теги: Минск
 
 
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Это первый случай за последние десять лет, когда Россия высылает британского журналиста.
 
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