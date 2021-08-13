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Россия отказалась продлевать визу журналистке BBC: она задала вопросы Лукашенко о репрессиях и санкциях
13.08.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
В России отказались продлевать визу журналистке – корреспондентке московского бюро BBC Саре Рейнсфорд. Она должна покинуть РФ до 31 августа.
Журналистка Сара Рейнсфорд (архивное фото)
Об этом сообщает Bloomberg.
В эфире государственного телеканала «Россия 24» показали сообщение телеграм-канала «Дипломатический источник» от 11 августа, где говорилось, что такие меры приняты «в связи с отказом в продлении действующих и выдаче новых виз российским корреспондентам, а также общим дискриминационным положением представителей отечественных СМИ, работающих в Великобритании».
Затем ведущий Антон Подковенко, ссылаясь на неназванных источников, сказал, что «это знаковое выдворение» и «не в персоне даже дело», потому что Великобритания, по его словам, «в медийном смысле перешла все «красные линии».
BBC и Рейнсфорд пока не ответили на запросы Bloomberg о комментариях.
Сара Рейнсфорд работает в России с начала двухтысячных, она была одним из первых иностранных корреспондентов, приехавших в Беслан освещать захват заложников в школе в сентябре 2004 года. После этого она работала в Стамбуле, Мадриде и Гаване.
Как пишет Радио Свобода, это первый случай за последние десять лет, когда Россия высылает британского журналиста.
Корреспондентка BBC девятого августа также принимала участие в большой пресс-конференции Александра Лукашенко в Минске. Она, в частности, задала вопросы о репрессиях, санкциях и потере легитимности. На вопрос о британских санкциях Лукашенко ответил:
На вопрос Рейнсфорд, не считает ли Лукашенко, что после репрессий в отношении мирных граждан он потерял легитимность, он отчитал британскую журналистку и призвал к ответу за всех, кто «томится в тюрьмах по «вашингтонскому делу». Он заявил, что никаких пыток задержанных участников протестов не было и все это выдумки западных СМИ.
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Россия отказалась продлевать визу журналистке BBC: она задала вопросы Лукашенко о репрессиях и санкциях
Это первый случай за последние десять лет, когда Россия высылает британского журналиста.
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