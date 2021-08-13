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МВД назвало фейком информацию о проведении акции от имени "Газпромнефти"

13.08.2021 18:47 — Разное | БелТА  
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Источник материала: БелТА

13 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Розыгрыш от имени "Газпромнефти", распространяемый в интернете, является фейком. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь МВД Ольга Чемоданова.

"В мессенджерах снова зафиксирована мошенническая рассылка о проведении акции от имени АЗС "Газпромнефть". Потенциальным жертвам предлагают пройти легкий опрос, рассказать о розыгрыше друзьям и выиграть значительную сумму. Указанная информация является фейком", - говорится в сообщении.

В компании "Газпромнефть - Белнефтепродукт" подтвердили, что данную акцию они не проводят, и напомнили, что перечень актуальных акций всегда можно изучить на официальном сайте предприятия.

"Мошеннический розыгрыш чаще всего можно легко опознать, даже не вникая в суть рассылки, - злоумышленники обещают получение нереально больших сумм выигрышей без каких-либо усилий", - напомнили в управлении по противодействию киберпреступности.

Правоохранители рекомендуют всегда помнить, что обещание легких денег в интернете - первый признак мошенничества.

"Прежде чем участвовать в каких-либо рекламных розыгрышах, стоит проверить официальные информационные ресурсы указанных организаций, которые могут подтвердить, проводится ли вообще подобный конкурс. При этом не стоит переходить по ссылкам от неизвестных, а вводить адрес либо поисковый запрос в браузере следует вручную", - добавили в МВД.-0-
 
Теги: Минск
 
 
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Правоохранители рекомендуют всегда помнить, что обещание легких денег в интернете - первый признак мошенничества.
 
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